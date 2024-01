“Grande fratello”, il punto a quattro mesi dalla partenza

Lo scorso 11 settembre si sono aperte le porte della Casa di "Grande Fratello". E fin da subito la convivenza ha creato molte dinamiche. Ora, dopo quasi quattro mesi dall’inizio e 30 puntate di diretta in studio con Alfonso Signorini, affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli, è arrivato il momento di fare un bilancio sui concorrenti che si sono distinti e sui momenti più emozionanti.

Il family man Il maratoneta Alex Schwazer, campione olimpionico nel 2008, è stato un esempio di tenacia e grande forza di volontà. Per lui, tante ore di allenamento ogni giorno. Amato da tutti, ha sofferto in silenzio dopo aver saputo che la Wada, l’agenzia mondiale antidoping, ha confermato la sua squalifica, impedendogli così di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un dolore che ha tenuto dentro fino a quando non ha ricevuto la visita della moglie e dei figli. A quel punto ha ceduto all’emozione: «Non so cosa dire, mi viene voglia di andare via con loro». Così è stato, tra il rammarico di tutti.

Un ciclone! Icona della musica degli Anni 70, Rosanna Fratello con il suo ingresso si è fatta subito notare per la difficoltà a inserirsi nel contesto. Non appena ha a che fare con gli altri inquilini, infatti, trova un pretesto per discutere. Ha tenuto banco il divertente “caso ciabatta” in cui la Fratello ha accusato la chef Rosy di averla inseguita con un paio di pantofole.

La coppietta La storia d’amore tra Letizia e Paolo, detti “i Paoleti”, è iniziata timidamente. Lei era legata a un altro ragazzo fuori dalla Casa, ma dopo aver ricevuto una sua lettera ha preso le distanze da questo rapporto. Così l’amicizia tra la fotografa e il macellaio si è trasformata in qualcosa di più. Con il benestare delle rispettive madri, che hanno inviato alla coppia un aereo con lo striscione: “Auguri di cuore. Con voi, Sandra & Sara + Paoleti”.

Un, due, tre... I triangoli amorosi destano sempre curiosità. Ma stavolta quella tra Mirko, Perla e Greta è una vera telenovela. Telenovela iniziata l’estate scorsa a "Temptation Island", dove la relazione tra Mirko e Perla si è interrotta e il giovane ha iniziato una nuova vita con la single Greta. Uno scambio di messaggi con Perla, però, mette in crisi la loro storia. Poi, colpo di scena: Mirko entra in Casa senza avvisare Greta. Un mese dopo, ecco che arriva Perla e si riaccende l’intesa tra i due. Greta lo lascia in diretta ma su invito di Signorini decide poi di entrare come inquilina. E, sorpresa... al primo televoto che vede il trio protagonista, è Mirko a dover abbandonare la Casa.

Max sereno Dopo un interesse e una serie di incomprensioni con l’imprenditrice Heidi, l’attore e ballerino Massimiliano Varrese sembra aver ritrovato la serenità con l’entrata di Monia, sua ex di tanti anni fa. E tra i due sta nascendo un sentimento tutto da scoprire...

“Zia” Fiordaliso Pacata, gentile, allegra e sempre pronta ad ascoltare le confidenze di tutti, anche Fiordaliso ha parlato delle le sue fragilità, commuovendo tutti col suo struggente racconto di ragazza madre a soli 15 anni. E anche con la confessione di avere voglia di innamorarsi ancora.

Una diva Beatrice Luzzi è la concorrente che ha collezionato più nomination, ma, amatissima dal pubblico, è stata sempre salvata dal televoto. Uscita momentaneamente dalla Casa a dicembre per stare vicino al padre sottoposto a un intervento chirurgico, l’attrice ha dovuto abbandonare di nuovo il GF il 3 gennaio per la morte improvvisa del genitore. E l'8 gennaio è rientrata in casa. Una cosa è certa: è lei la regina di questa edizione del reality.