“Grande Fratello”, Maica lascia la casa: cos’è successo

Colpo di scena nella Casa più spiata d'italia. Maica Benedicto, la 25enne di Cartagena arrivata al "Grande Fratello" direttamente dal "Gran Hermano", è uscita dalla fatidica porta rossa. A darne l'annuncio è stato il programma nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, confermando che la concorrente si accinge a fare ritorno nella casa spagnola. Non sono stati forniti ulteriori dettagli circa il suo addio.

Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna Maica Benedicto ha dejado esta noche la Casa de Grande Fratello en Italia para regresar a la Casa de Gran Hermano en España#GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2024

Ricostruiamo quello che si è visto negli ultimi momenti di Maica nella casa italiana. La modella si è recata al confessionale, dove è andata più volte nel corso della giornata di ieri, per poi non fare più ritorno in casa. Mistero sulle ragioni che hanno portato alla sua uscita così improvvisa. Maica avrebbe dovuto lasciare il "Gf" nel corso della puntata di venerdì: la sua permanenza italiana era prevista ancora per qualche altro giorno, ma per qualche ragione si è accorciata.

Ieri il "Gran Hermano" ha organizzato un collegamento tra la casa spagnola e quella italiana: è stata l'occasione per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta - in prestito in Spagna - di conoscere la coinquilina che si è unita ai loro compagni di avventura. Shaila ha detto a mezza bocca a Lorenzo di non nutrire particolare simpatia per Maica, ma quest'ultima non ha sentito l'osservazione di Gatta.

Tra i coinquilini italiani sono iniziate subito le ipotesi su cosa sia potuto accadere, tra chi teme che sia successo qualcosa di grave ai famigliari di Maica e chi ritene che la ragazza sia finita nel "Tugurio". Sicuramente una spiegazione più approfondita sarà fornita da Alfonso Signorini nel corso della puntata del "Grande Fratello" in onda lunedì 28 ottobre su Canale 5 in prima serata.