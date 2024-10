“Grande Fratello”: perché Eleonora Cecere ha abbandonato la casa?

Nella puntata del 28 ottobre, la notizia ha sconvolto la casa e il pubblico Alessandro Alicandri







Nella notte della puntata del 28 novembre, Eleonora Cecere, la frizzante "riccia e bionda" del trio Non è la Rai, abbandona la casa. Si spezza oggi il trio che con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi ha dato colore, armonia e energia a questo edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Capiamo ora perché ha abbandonato la casa.

Il marito Luigi Galdiero, noto ex pugile oggi regista e autore, le scrive una lettera, che riportiamo qui integralmente:

«Non so quante volte avrei dato tutto quello che ho solo per sfiorarti un istante. Il Grande Fratello era il tuo sogno, era una promessa fatta a te stessa e l'hai realizzata pur sapendo che sarebbe stata dura. Non ti avrei mai potuto negare questo e ho fatto il tifo per te. Io e le bambine ti abbiamo guardato giorno e notte e vissuto con te ogni momento nella casa e tutti hanno visto chi sei e cosa sai fare. Eleonora sei veramente speciale: dopo la tua partenza io Karole e Marlene abbiamo fatto squadra sento di essere stato buon padre, di aver fatto il possibile in questi giorni ed anche di più. Tu sai che siamo noi quattro, non abbiamo aiuti, non abbiamo sostegni. Non siamo mai stati più di un giorno senza vederci e sentirci, abbiamo fatto sempre tutto insieme. Ci manchi troppo, non immagini quanto, tu sai che da pugile ho affrontato tanti avversari, difficilmente mi arrendo ma questa volta la sfida è davvero durissima. Ho lottato con me stesso per scriverti queste parole ma resta il fatto che mi manchi troppo. Ciao amore mio manchi tu, grande immenso insostituibile straordinario unico amore mio».

Sempre Luigi, entrato poi nella casa, incontra Eleonora dicendo queste parole:

«Devo dirti qualcosa: io mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno e ci ho pensato tanto, ho perso tante notti a pensare, a riflettere tra le tante altre notti che ho perso per stare accanto alle bambine. Ripeto non avrei mai voluto essere qui per dirti questo però la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, tu non sai quanto, non riesci in questo momento a capire quanto è importante questa famiglia che noi abbiamo voluto, che tu hai voluto, che abbiamo costruito, che abbiamo difeso, sulla quale abbiamo investito. Le bambine hanno bisogno di te in una maniera che tu nemmeno te lo immagini ma io ho bisogno di te perché tu sei una parte di me e se manchi tu è un problema, un problema grosso, perché da solo non ce la faccio, devi stare con noi abbiamo veramente disperatamente bisogno di te».

Pochi minuti dopo, salutati i compagni, ha abbandonato la casa.