“Grande Fratello”: perché Enzo Paolo Turchi ha abbandonato la casa?

Nella puntata del 12 novembre, conferma il ritiro. Tutte le dichiarazioni Alessandro Alicandri







È stato un momento difficile ma molto commovente. Enzo Paolo Turchi, dopo aver lasciato la casa temporaneamente per motivi personali, nella puntata del 12 novembre è tornato per raccontare le vere ragioni del suo abbandono. Ecco le sue dichiarazioni e tutto quello che ha detto davanti al pubblico prima di entrare nella casa e poi all'interno, per salutare i suoi compagni di viaggio.

«Sentivo la mancanza della famiglia, la mancanza della mia vita, di mia figlia. Anzi preciso una cosa: ho sentito che qualcuno ha detto sui social che vado via perché c'è una commedia musicale di cui ho fatto la regia e le coreografie.... ma è finita perché ha debuttato ad agosto e il lavoro mio lì è finito»

Ha poi aggiunto: «Qui in casa ho risolto dei problemi molto gravi grazie a voi del Grande Fratello al pubblico e anche ai miei amici inquilini che spero che anche loro hanno preso qualcosa da me».

Quando parla dei suoi problemi, si riferisce alla condivisione delle sue enormi fragilità personali e nella sua difficoltà nel sentirsi amato e ben voluto dalle persone, anche dalla sua famiglia. Problemi per cui, per la prima volta, ha parlato con grande onestà. Entrato nella casa, ha poi chiarito agli inquilini:

«Mi mancava la mia famiglia. Ho cercato di nascondere cosa stavo vivendo ma non è stato facile. Il Grande Fratello io l'ho vinto quando ho superato i miei problemi interni, per me molto gravi. Li ho risolti grazie a Grande Fratello grazie al pubblico ma soprattutto grazie a voi che mi avete dato la forza. Ricordatevi una cosa: non cambiate, migliorate quello che avete di buono, questo è il consiglio che vi posso dare. Sappiate che vi voglio bene veramente e ringrazio ancora per tutto quello che mi avete dato perché mi è servito moltissimo a superare tanti problemi di cui finalmente sono riuscito a parlare con qualcuno».

Enzo Paolo si ricongiunge così ai suoi cari, a Carmen Russo e la loro figlia Maria. Alfonso Signorini, ringraziandolo per tutto quello che ha dato all'interno della casa in termini "umani" più che come concorrente, lo ha invitato a tornare come ospite nella casa per portare i balli e i momenti di show ai quali ci ha abituato. Tra i concorrenti più commossi per il suo abbandono c'è Luca Calvani, che spesso l'ha supportato nei momenti più duri del suo percorso.