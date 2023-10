“Grande fratello”, quando Beatrice Luzzi era più famosa di Madonna

Ritratto dell’inquilina della Casa che finisce spesso in nomination ma poi viene salvata dal pubblico del reality di Canale 5 Barbara Mosconi







Si è presentata al “Grande Fratello” edizione 2023 dichiarando: «Mi chiamo Beatrice Luzzi, sono sincera, a volte incandescente, tanto sensibile». E quindi: «Non sento il bisogno di dire cose comode, di compiacere». Manifesto programmatico più che rispettato. In un mese di convivenza nella Casa di Cinecittà, Beatrice, detta Bea, ha raccolto le seguenti accuse in ordine sparso: di essere falsa, ipocrita, insopportabile, furba, stratega. Ha subito litigato con la cuoca Rosy Chin e poi con l’attore Massimiliano Varrese. Ha svelato che anni addietro la collega Jane Alexander le aveva “sfilato” un ruolo nella fiction “Elisa di Rivombrosa”. Mal gliene incolse. Il lunedì successivo Jane Alexander si è presentata di “persona personalmente” nella Casa per cantargliele.

Ma intanto, puntata dopo puntata, e puntualmente “nominata” dai suoi coinquilini, Beatrice Luzzi è stata salvata dal pubblico di cui resta (per ora) la concorrente preferita. A sua difesa ha affermato: «Qualunque cosa dico viene mal interpretata, gli altri fanno gruppo perché conviene trovare “il cattivo”». L’unico che sembra averla in simpatia è un giovanotto calabrese dal nome piuttosto evocativo, Giuseppe Garibaldi: simpatia suggellata da un bacio a favore di telecamera.

Laureata con 110 e lode

Ma chi è Beatrice Luzzi? «Amo camminare a piedi nudi, la natura è parte integrante della mia vita. Mi piace girovagare, esplorare e sperimentare. Sono selvatica e rock. Il maculato e i pois non fanno per me». Così si presenta nel suo blog. Nella realtà nasce a Roma il 14 novembre 1970, Scorpione ascendente Toro, due segni opposti, un’anima divisa in due. Il padre è architetto, la madre ricercatrice di linguistica, ha una sorella e un fratello. Dopo la Maturità classica si laurea (voto 110 e lode) in Scienze politiche e nel frattempo studia per un paio d’anni a Bruxelles. Comincia a recitare al liceo seguendo un laboratorio teatrale, la passione continua e Beatrice approda in Rai come autrice (al “Tg ragazzi” su Rai1) e gira vari spot pubblicitari. Fino alla grande occasione.

Eva, la terribile

Nel 1999 è a “Vivere”, la soap di Canale 5. Interpreta Eva Bonelli, algida, rossa, ambiziosa, spregiudicata, arrivista, dal cuore senza pace. Del suo personaggio dice: «Ci assomigliamo molto. Di lei ripudio invece l’arroganza in amore, atteggiamento che non mi appartiene affatto». Dopo un paio di stagioni all’apice dell’Auditel lascia la soap affermando: «Questi due anni sono stati entusiasmanti e gratificanti oltre ogni previsione, ma ora ho bisogno di capire se il talento che mi viene riconosciuto esiste anche fuori da quel set». Il talento sicuramente non le è mancato visto che nel successivo curriculum figurano tv, teatro, regie, consulenze, libri, poesie e tante altre attività, ma il successo della soap non si è più ripetuto. Nel 2002, si trovava in Sardegna sul set del film “Travolti dal destino” con Madonna diretta dall’allora marito Guy Ritchie e racconta: «Facevo un piccolo ruolo, una ricca proprietaria di yacht. Però, siccome in quel periodo apparivo nella soap televisiva, per la gente che veniva a curiosare sul set ero famosissima, tutti venivano a chiedermi autografi. La cosa sorprese molto Madonna che mi chiese: “Ma chi sei?”».

Al lavoro!

Negli anni a seguire Beatrice è apparsa nella serie “Il maresciallo Rocca” e in “Provaci ancora prof!” su Rai1, nella sitcom “Medici miei” su Italia 1 con Enzo Iacchetti, nella serie “Tutti per Bruno” su Canale 5 con Claudio Amendola e nella soap “Un posto al sole” su Rai3. Ha recitato nell’impegnato monologo teatrale “Poliziotta per amore” scritto da Nando dalla Chiesa, ha interpretato i personaggi femminili ispirati al libro di Aldo Cazzullo “Le donne erediteranno la Terra”, ha tenuto un blog sul sito del giornale “Il Fatto Quotidiano” scrivendo tra l’altro un ricordo di Franca Valeri e un apprezzamento per l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi.

Amore a prima vista

In quanto alla situazione sentimentale, Beatrice resta a lungo single, finché nel 2007 conosce il giornalista radiofonico Alessandro Cisilin, lei presenta un documentario “Italia Nostra Cosa” sulle attività dell’associazione Libera di Don Ciotti, lui la intervista, si innamorano a prima vista, hanno subito il primo figlio, Valentino, e dopo due anni il secondo, Elia. Lei e il compagno si separeranno, ma intanto Beatrice ha scritto un ironico (e utile) libro “Mi è nata una famiglia” (edizioni Morellini). In questi giorni di rinnovata fama sono circolate delle foto risalenti a vent’anni fa che ritraggono l’attrice insieme con la star hollywoodiana Gerard Butler (il divo di “300” e “Attacco al potere”). Si conobbero all’Ischia Global Fest del 2004, appuntamento estivo organizzato da Pascal Vicedomini: si parlò di un loro flirt in costiera, ma chi era presente smentisce. Flirt non pervenuto.