«Grande Fratello 15»: tutto ciò che dovete sapere sul reality condotto da Barbara d’Urso

17 Aprile 2018 | 14:15 di Barbara Mosconi

«Grande Fratello» (abbreviato in GF), un format olandese, ha debuttato in Italia, prodotto da Endemol Shine Italy, il 14 settembre 2000. Ha conquistato più di 70 Paesi nel mondo. In Cina c’è stata una sola edizione (2015-16).



• Chi sono i concorrenti del «Grande Fratello 15»



• «Grande Fratello 15», come si vota: sms, televoto e app



• «Grande Fratello 15»: dove e quando (canali e orari) vedere il reality in tv



LA PRIMA EDIZIONE

La prima edizione italiana è durata 99 giorni ed è stata condotta da Daria Bignardi. Marco Liorni faceva l’inviato e accoglieva i concorrenti in entrata e in uscita dalla Casa. Dal 2000 al 2015 su Canale 5 sono andate in onda ben 14 edizioni.

IN BREVE

L’edizione più corta è stata la quinta, con 71 giorni di permanenza nella Casa. La più lunga l’11a con 183 giorni.

ASCOLTI

La finale della prima edizione fu vista da 16 milioni di persone (con il 60% di share), numeri da partite dei Mondiali di calcio. Nel 2004 una puntata del GF4 superò in share pure il Festival di Sanremo, cosa mai accaduta prima nella storia della tv italiana.

VINCITORI

Nella storia del GF svetta Cristina Plevani, giovane bagnina bresciana, che vinse la prima edizione nel 2000. L’ultima edizione nel 2015 è stata vinta dalla studentessa salernitana Federica Lepanto.

LA CASA

Quella del primo GF misurava 185 metri quadri, con giardino e piscina si allargava a 325 metri quadri. Nella seconda edizione viene inserita la «sauna finlandese». Alla terza debutta la «suite», una stanza-premio con varie comodità. Nel GF5 compare il «tugurio», luogo di penitenza per i concorrenti. Nelle edizioni successive si inaugurano «l’arena» (per lo svolgimento delle prove), la «discarica», la «stanza delle scelte» (dove viene deciso il destino di un concorrente), la «cantina» e il «garage». L’ultima Casa misurava 825 metri quadri.

FUOCO E FIAMME

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2013 la Casa di Cinecittà venne distrutta da un incendio mentre il reality non era in onda. Nonostante il lavoro di 8 squadre di vigili del fuoco si salvò solo la regia.

ETÀ

Il concorrente più vecchio è stato Filippo Orlando, 61 anni: entrò con la moglie e i tre figli nel GF8. Il concorrente più giovane è stato Marco Mosca, parrucchiere torinese di 18 anni: partecipò al GF10 confessando di aver seguito il programma da quando aveva 8 anni, quindi dalla prima edizione.

GIOCO DI COPPIA

Tante coppie si sono formate durante il programma, ma nel GF3 per la prima volta due fidanzati entrano insieme nella casa: il personal trainer Pasquale Laricchia e la modella Victoria Pennington. Quando si lasciarono, lei tornò negli Stati Uniti dove poi si sposò due volte.

GIALAPPA'S

Attorno al GF sono nate 10 edizioni di «Mai dire Grande Fratello» a opera della Gialappa’s Band. Tra le parodie cult, quella di «Ottusangolo» alias Sergio Volpini del primo GF, e un’imperdibile imitazione di Jonathan Kashanian, vincitore del GF5, fatta da Ubaldo Pantani.

ALTRE CARRIERE

Rajae Bezzaz, la ragazza di origine libica che partecipò al GF11, è oggi uno degli inviati di «Striscia la notizia».

TRA I CONCORRENTI

Al GF8 ha partecipato una concorrente intersessuale, Silvia Burgio, nata uomo e diventata donna dopo un’operazione di cambio di sesso. Al GF9 c’è stato un concorrente non vedente, Gerry Longo, speaker radiofonico. Mentre al GF14 Peppe Tuccillo, non udente, è entrato nella Casa con il fratello.

USCITE SPECIALI

Nel 2006 e nel 2008 alcuni concorrenti, scortati dalla produzione, uscirono dalla Casa e si recarono ai seggi per votare alle elezioni.

SOLDI

La prima edizione aveva un montepremi di 250 milioni di vecchie lire. Nell’ultima edizione il premio ammontava a 200 mila euro. La somma più consistente è stata nel GF6: un milione di euro (ridotto in corsa a 900 mila). Quest’anno in palio ci sono 100 mila euro.

La nuova edizione durerà fino all'inizio di giugno

Ore frenetiche nei giorni prima del debutto di questa 15a edizione del «Grande Fratello». Gli autori hanno messo a punto il cast in tempi record. L’ultimo concorrente è stato scelto 48 ore prima della diretta dalla Casa di Cinecittà. Alla fine sono stati selezionati 17 concorrenti fra uomini e donne. Saranno «reclusi», eliminazioni permettendo, per otto settimane e altrettante prime serate, dal 17 aprile alla prima settimana di giugno. Circa la metà di loro sono volti «seminoti», ossia persone già apparse in tv o sui giornali in quanto fidanzati, parenti o amici di personaggi famosi. Tutti gli altri sono sconosciuti in cerca di fama.

SEMINOTI In questa categoria ci sono Matteo Gentili e Lucia Bramieri. Matteo è un ex calciatore dell’Atalanta, attualmente gioca con la squadra toscana del Real Forte Querceta, è noto alle cronache rosa in quanto ex fidanzato di Paola Di Benedetto, naufraga dell’ultima «Isola dei famosi» (attualmente lei fa coppia con l’altro naufrago Francesco Monte). Lucia Bramieri è la nuora del defunto comico Gino Bramieri e vedova del di lui figlio, Cesare Bramieri: nella vita ha un salone di bellezza.

SCONOSCIUTI Tre di loro, Filippo Contri, Simone Poccia e Valerio Lo Grieco, sono già stati messi alla prova ne «Il Grande Casale»: per cinque giorni sono stati «reclusi» in una fattoria nella campagna laziale sottoponendosi a varie prove, agricole e ginniche.

IL PREMIO Il vincitore di questa edizione porterà a casa la somma di 100 mila euro.

SUPER D'URSO Per condurre il «Grande Fratello» Barbara d’Urso presenterà il suo programma quotidiano «Pomeriggio Cinque» anche da Cinecittà, in un nuovo studio a due passi dalla «Casa» del GF.