I concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2021 e tutte le novità

In esclusiva su Sorrisi, la lista uffficiale dei concorrenti del GF Vip 2021, presentato da Alfonso Signorini Redazione Sorrisi







Protagonisti della copertina di Sorrisi n. 36, assieme al conduttore Alfonso Signorini, ecco i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2021. Nel numero in edicola da martedì 6 settembre, trovate le interviste a tutti loro, con tutte le emozioni prima dell'ingresso nella Casa che avverrà il 13 settembre e potrete vedere su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Le novità di questa edizione

Ecco le principali novità, raccontate direttamente da Alfonso Signorini nell'intervista che trovate integralmente su Sorrisi in edicola: «La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite. Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!».

I concorrenti del GF Vip