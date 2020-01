“Grande Fratello Vip 4”: i concorrenti, le nomination e tutto quello che è successo

09 Gennaio 2020 | 9:50 di Redazione Sorrisi

La quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, affidata ad Alfonso Signorini, prende il via l'8 gennaio su Canale 5 alle 21.20. I nomi dei concorrenti sono ormai ufficiali e il conduttore ci spiega: «Volevamo un cast di famosi che non avessero già fatto questo tipo di programma. Hanno tutti forti personalità: prevedo una Casa divertente anche se molto difficile da gestire. Ci saranno ultraquarantenni agguerritissime e giovani donne con storie forti. Tra gli uomini abbiamo i seniores e tanti giovani bellocci».



Alfonso Signorini: «Il mio "Grande Fratello Vip" sarà esplosivo!»



Riassunto della prima puntata (8 gennaio)

- Entrano nella casa Antonella Elia, Adriana Volpe, Andrea Denver, Fabio Testi, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Pago, Licia Nunez. Il resto del cast entrerà nella prossima puntata di venerdì 10 gennaio.

- In veste di "super eroi" (e concorrenti speciali, per ora un po' dei disturbatori) abbiamo visto Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano, Sergio Volpini. Per ora dovranno entrare in quello che viene definito il "Privè", un posto mal arredato.



- Attraverso il televoto il pubblico potrà decidere se l'ex compagna di Pago, Serena Enardu, potrà incontrare (e avere un chiarimento dopo Temptation Island) entrando per una settimana. Il verdetto finale lo scopriremo il 10 gennaio, nella seconda puntata.

- Le donne vengono chiamate a votare il concorrente uomo che vogliono fuori dalla casa. Paola di Benedetto vota Andrea Denver, Antonella Elia vota Fabio Testi, Rita Rusic vota Fabio Testi, Clizia Incorvaia vota Fabio Testi, Licia Nunez vota Fabio Testi, Adriana Volpe invece Andrea Denver. Fabio Testi non viene poi eliminato, ma spostato nel privè con i concorrenti dei vecchi Grande Fratello.

I concorrenti del "Grande Fratello Vip"

Adriana Volpe 46 anni, conduttrice famosa per “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”. Sposata, vive con la figlia Gisele e il marito Roberto. «Ho deciso di partecipare perché è un modo inedito di mettermi in gioco, senza copione. Nella Casa porterò un arricciacapelli, gli occhiali da sole e una medaglietta della Madonnina. Non sopporto chi russa e chi non fa niente in casa. Spero che gli altri apprezzeranno la mia trasparenza e il mio essere diretta, il sorriso e la positività. Mi fa infuriare la maleducazione e chi prevarica l’altro e sono poco diplomatica, non me le so tenere! Mi piace lavare i piatti, stirare e rifare i letti, ma detesto pulire i vetri».

Barbara Alberti 76 anni, scrittrice. Vive con l’ex marito, da amici, da 30 anni. «Ho deciso di partecipare per scappare di casa, come Pinocchio. Gli oggetti che volevo portarmi sono tutti vietati dal regolamento, quindi ho optato per gli occhiali da vista. Mi spaventa la probabilità di dare di matto e non piacermi. Non sopporto quelli che per passare il tempo ti molestano e gli sgarbi fatti apposta. Credo che di me gli altri apprezzeranno la spensieratezza. Inoltre ho la fortuna di avere una visione comica delle cose. Di contro, sono smemorata. A parte gli effetti dell’età, credo sia un peccato di disattenzione. In casa mi piace lavare i piatti, pulire, cucinare. Non ho mai imparato bene a lavare e stirare i panni. Insomma, sguattera e donna delle pulizie, non cameriera rifinita. L’ordine e la pulizia mi pacificano. Ho già tanto disordine per la testa che l’ordine esteriore mi acquieta».

Paolo Ciavarro 28 anni, conduttore. Single, vive da solo. «Ho deciso di partecipare perché volevo farmi conoscere come Paolo e non in quanto “figlio di” (Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, ndr). In casa porterò la foto di mia nonna che ho sempre con me. Mi spaventa l’assenza di privacy e il mancato rispetto dei propri spazi. Gli altri spero apprezzeranno il mio rispetto per il prossimo e la lealtà. Mi fanno infuriare l’arroganza e la prepotenza. A volte sono inflessibile e fumo troppo. Mi piace cucinare e in casa faccio un po’ di tutto, anche se detesto stirare: non sono capace e non ho pazienza. Sono ordinato il giusto e odio le case sporche. Se potessi portare qualcun altro di famoso nella Casa con me, sceglierei il capitano Francesco Totti: mi ha regalato un sogno quando giocavo alla Roma. Una volta finita questa avventura, vorrei mi si aprissero ulteriori porte nell’ambito lavorativo».

Aristide Malnati 55 anni, decifratore di papiri greci. Famoso per aver letto e tradotto l’unico papiro antico (III-II sec. a. C.) che conteneva parte di un’opera di filosofia stoica. Vive con Giulia e Virginia, inviate del programma “Storia e Misteri” da lui condotto su Telenova. «Ho deciso di partecipare per raccontare, ogni tanto, le antiche storie di dèi ed eroi classici. Mi porterò due foto di persone care e un disegno che ha fatto per mio papà il personale della casa di riposo in cui si trovava. Mi spaventano gli spazi chiusi e mal sopporto il chiacchiericcio, a cui a volte mi lascio andare anch’io. Talvolta mi fisso in modo maniacale su una cosa e sono soggetto a stati d’ansia, ma di me gli altri apprezzeranno l’ironia. In casa farò i lavori più umili, come pulire e sistemare, perché non so cucinare. A volte sono un po’ disordinato, ma posso migliorare».

Michele Cucuzza 67 anni, giornalista. Fidanzato, vive da solo. «Ho deciso di partecipare perché è uno dei pochi aspetti della comunicazione che non conosco. Mi porterò del collirio perché il resto non è consentito. Mi spaventa la condivisione del bagno, l’invadenza e la mancanza di momenti per stare con me stesso. Del mio carattere apprezzeranno una sana leggerezza e l’empatia, anche se sono impaziente e ho la tendenza a usare esclamazioni colorite. Mi piace lavare i piatti e ci tengo all’ordine e alla pulizia. Se potessi portare un altro famoso nella Casa sceglierei Carlo Conti. Una volta finito il programma vorrei che tutto ricominciasse come prima».

Antonella Elia 56 anni, attrice e showgirl. Fidanzata, vive da sola. «Ho deciso di partecipare per superare la mia intolleranza alla convivenza. Mi spaventa molto avere il bagno e il letto in comune, oltre al fatto che i telespettatori vedano che sono brutta appena sveglia. Laverò i piatti e pulirò i pavimenti, visto che detesto fare i lavori domestici e cucinare. Sono di un disordine cronico. Dico sempre la verità, mi fanno infuriare le ingiustizie e sono poco diplomatica. Una volta uscita dalla Casa vorrei fare un film drammatico».

Fabio Testi 78 anni, attore. Fidanzato, vive da solo. «Ho deciso di partecipare per curiosità. Con me porterò le foto dei miei figli e non temo la vita da recluso. Spero che gli altri apprezzeranno la mia onestà e sincerità. Detesto la falsità e il mio peggior difetto è la pigrizia. Non ho cattive abitudini e ho un giusto rapporto con l’ordine e la pulizia. Non ho problemi a fare i mestieri, ma quello che preferisco è cucinare. Una volta uscito dalla Casa vorrò solo riabbracciare i miei figli, non mi aspetto nient’altro».

Carlotta Maggiorana 23 anni, attrice, ha vinto Miss Italia 2018. Vive col marito e con il loro cane. «Ho deciso di partecipare perché è una grande vetrina. Nella Casa porterò il cuscinetto che ho dall’età di 1 anno (senza non dormo), una foto con mio marito e la mia catenina. Mi spaventa non poter sentire i miei e dover condividere tutto con tutti. Spero che gli altri apprezzeranno la mia solarità, spontaneità e altruismo. Mi fa infuriare chi non è ordinato e non rispetta gli altri, l’ipocrisia e la falsità. Sono una maniaca dell’ordine e della precisione. Mi piace prendermi cura della casa e cucinare. Dopo questa avventura vorrei diventare la protagonista di un film o condurre un bel programma: ho molte ambizioni».

Ivan Gonzalez 27 anni, modello spagnolo, ex tronista di “Uomini e donne”. È single e vive da solo. «Ho deciso di partecipare perché amo le sfide e per farmi conoscere dal pubblico italiano. Mi spaventa non capirmi bene con gli altri inquilini. Non sopporto quando mi dicono che cosa devo fare e le ingiustizie. Credo di essere una persona solare, molto rispettosa, onesta e divertente. Ma il mio difetto è la testardaggine. Vorrei imparare a cucinare. A casa mia mi piace stare mezzo nudo, ma qui non credo proprio di poterlo fare».

Licia Nunez 41 anni, attrice. Fidanzata, vive con il suo cane JayElle. «Ho deciso di partecipare per riprendermi l’adolescenza, che per motivi personali non ho vissuto. In casa porterò una collana con la croce, una foto di JayElle e una lettera di mia madre. Non ho paure, ma potrebbe darmi fastidio non poter uscire per fare una passeggiata quando voglio. Sono sempre stata molto indipendente e temo l’invasione dei miei spazi. So ascoltare, ho una grande forza di volontà e sono passionale e impulsiva. Mi fanno infuriare i soprusi e i limiti mentali. Amo l’ordine e l’igiene, non mi sottraggo a nessun lavoro in casa, anzi lo svolgo con piacere. Amo cucinare, è rilassante. Una volta uscita, vorrei recitare in un film per il cinema, il mio grande amore».

Elisa De Panicis 27 anni, artista famosa per diverse ospitate in tv. È single e vive da sola. «Ho deciso di partecipare perché dopo tanti anni all’estero ho piacere di tornare in Italia e sentir parlare la mia lingua. Della vita da “reclusa” mi spaventa non poter scappare dalle situazioni che si creano. Non sopporto il disordine e vedere sempre le stesse persone. Di me apprezzeranno la solarità e la semplicità. Detesto le strategie e i doppiogiochisti. In casa mi piace lavare i piatti ma non stirare e con l’ordine e la pulizia ho un rapporto di odio e amore. Una volta uscita vorrei che i miei sogni si realizzassero».

Antonio Zequila 56 anni, celebre per aver partecipato a “L’isola dei famosi”. Da poco è tornato single e vive con mamma Carmela. «Ho deciso di partecipare perché sono un appassionato di reality. Con me porterò gli occhiali di mio padre e una foto dei miei. Mi infastidiscono la maleducazione e la scarsa igiene. So che gli altri apprezzeranno la mia simpatia e sincerità. Tra i lavori domestici evito come la peste di pulire i bagni usati dagli altri. Sono abbastanza ordinato e non sopporto i cattivi odori e l’alito cattivo di chi mi sta accanto. Dopo il GF Vip mi piacerebbe fare un film con Paolo Sorrentino oppure una fiction prodotta da Pietro Valsecchi».

Fernanda Lessa 42 anni, modella e dj. Sposata, vive con il marito, le sue due figlie e due cani. «Ho deciso di partecipare per mettermi alla prova, sono molto competitiva. Con me porterò un peluche che mi ricorda mio marito, una lettera delle mie figlie e la foto della mia famiglia. Mi spaventa non poter correre nella natura ed essere gelosa di mio marito. Non sopporto che invadano i miei spazi, la mancanza di rispetto e la pigrizia. Sono un maschiaccio, leale e coerente, buffa e maldestra. Non mi piace chi parla ad alta voce e chi mi tocca. Sono testarda e irascibile. Mi piace passare l’aspirapolvere, pulire per terra, fare il letto, lavare i piatti. Meno stendere i panni e svuotare la lavastoviglie. Mi lavo i denti dieci volte al giorno e sono una maniaca della pulizia e dell’ordine. Una volta uscita vorrei fare un programma tv di musica e moda».

Paola Di Benedetto 25 anni, influencer, famosa per essere stata Madre Natura in “Ciao Darwin”. È fidanzata e vive da sola. «Ho deciso di partecipare per far emergere la vera Paola. In casa porterò un cuscino con i noccioli di ciliegia per la cervicale, i miei anelli portafortuna e delle felpone super calde. Mi spaventa dover condividere il bagno e che la gente scopra che non sono sempre di buon umore. Sono una persona positiva, molto disordinata e mi fa infuriare la mancanza di rispetto. Cucinerò ma non laverò i piatti e non stirerò. Mi piace dormire: mi addormento ovunque. Dopo il GF Vip vorrei che i legami che ho lasciato fuori fossero ancora più forti».

Pago (Pacifico Settembre), 48 anni, cantautore. Ora è single e vive un po’ da solo e un po’ con il figlio. «Ho deciso di partecipare per riprendermi dopo l’esperienza a “Temptation Island” e perché ho bisogno di soldi. Con me porterò la chitarra, la foto di papà Nicola e un gadget che mi ha regalato mio figlio Nicola con scritto “superpapà”: mi spaventa non vederlo. Non sopporto l’egoismo, la mancanza di rispetto per gli spazi altrui e chi si impiccia delle mie cose. Spero che di me apprezzeranno l’onestà. Un mio pregio è la modestia, il difetto è che sono permaloso. Non amo fare i lavori domestici anche se il suono dell’aspirapolvere mi rilassa, se non lo passo io. Odio stirare. Sono della Vergine ma pulizia e ordine sono di un altro segno. Ho una brutta abitudine: toccarmi il naso mentre parlo. Una volta uscito dal GF Vip... continuerò a fare il cantante».

Rita Rusic 59 anni, produttore cinematografico. È single e vive con Nina, la sua amata Jack Russell di 12 anni. «Ho deciso di partecipare perché avevo voglia di un cambiamento ma soprattutto per divertirmi e divertire. In casa porterò delle fotografie. Della vita da reclusa mi spaventa la mancanza di libertà, dover dormire con qualcuno e ancora peggio condividere il bagno. Di me apprezzeranno l’allegria e il fatto che sono… meravigliosa! È difficile che mi arrabbi, sono diventata molto zen. In casa passo l’aspirapolvere e cucino in modo sano. Ma i piatti sono più brava a sporcarli che a lavarli. Sono una maniaca dell’ordine e della pulizia. Una volta uscita da qui vorrei fare uno show in prima serata con Maria De Filippi e la mia amica Barbara d’Urso. Sarebbe fantastico!».

Andrea Montovoli 34 anni, attore ed ex concorrente di ”Ballando con le stelle”. È single e vive con una gattina trovatella, Ninja. «Ho deciso di partecipare per curiosità e non ho paura di mostrarmi per quello che sono. In casa porterò i portafortuna che indosso, raccolti durante numerosi viaggi, e il bracciale di mio padre che indosso al polso sinistro e non tolgo mai. Mi preoccupa un po’ la mancanza di libertà. Penso che nella convivenza sia fondamentale il rispetto. Amo scherzare e sono una persona genuina. Odio l’ipocrisia. Vivendo da solo sono abituato a svolgere tutte le faccende domestiche, ma la cosa che preferisco è cucinare. In bagno mi dilungo, a volte diventa il mio ufficio. Da vero milanista mi piacerebbe condividere questa esperienza con Ibrahimovic. Una volta uscito vorrei girare un nuovo film e mettermi in gioco con progetti stimolanti».

Clizia Incorvaia 35 anni, marketing digital creator, lavora in radio ed è l’ex moglie di Francesco Sarcina de “Le Vibrazioni”. Single, vive con la figlia Nina, 4 anni, e la sorella. «Partecipo per vincere e regalare un futuro migliore a mia figlia. Nella Casa porterò un peluche di Nina, un corno e una maglia con un cuore. Temo di non sopportare la lontananza dalla mia bimba e non mi piace l’idea di dormire tutti assieme. Di me spero apprezzeranno l’entusiasmo e l’ottimismo. Mi fanno infuriare l’ignoranza e l’arroganza e sono permalosa. Mi piace pulire il bagno ma non stirare. Da brava esteta rifuggo dalla sciatteria».

Andrea Denver 28 anni, modello, ha partecipato ai videoclip di Taylor Swift, Jennifer Lopez e Madonna. Frequenta una modella e vive da solo a New York. «Ho deciso di partecipare per curiosità. Temo che soffrirò a non sentire i miei genitori e gli amici più stretti. Non sopporto la mancanza di rispetto e le liti, soprattutto per futili motivi. Mi auguro che gli altri apprezzino la mia disponibilità ad ascoltare e il mio altruismo. Non sono un grande chef però mi piace tenere la casa pulita e in ordine. Detesto stirare e ho la brutta abitudine di mangiare sul divano guardando la televisione. Se potessi portare qualcun altro di famoso sceglierei Luciana Littizzetto per la simpatia».

