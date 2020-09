“Grande Fratello Vip 5”: i concorrenti, le nomination, gli eliminati e le puntate

10 Settembre 2020 | 9:56 di Redazione Sorrisi

Sorrisi ha svelato l'elenco dei concorrenti del "Grande Fratello Vip 5" sul numero in edicola dall'8 settembre. All'interno trovate anche le interviste e le foto esclusive dei protagonisti del reality che partirà lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5 e sarà condotto da Alfonso Signorini, con opinionisti in studio Antonella Elia e Pupo.

• Alfonso Signorini: «In questa casa può succedere di tutto»



Il cast ufficiale

Adua Del Vesco

Fulvio Abbate

Enock Barwuah

Patrizia De Blanck

Paolo Brosio

Elisabetta Gregoraci

Myriam Catania

Denis Dosio

Fausto Leali

Matilde Brandi

Dayane Mello

Massimiliano Morra

Francesco Oppini

Stefania Orlando

Francesca Pepe

Pierpaolo Pretelli

Maria Teresa Ruta

Guenda Goria

Andrea Zelletta

Flavia Vento

Tommaso Zorzi



Stefania Orlando Professione: «Conduttrice, cantautrice, attrice, moglie».

Famosa per: «Aver dato per anni i numeri... del Lotto».

Dove vive: «A Roma con mio marito e la nostra chihuahua Margot».

Perché partecipa? «Vorrei che la gente mi conoscesse, nel bene e nel male».

Cosa ha imparato durante il lockdown che le sarà utile nella Casa? «A dare valore al tempo».

Entrare nella Casa cosa significa? «Rimettermi di nuovo in gioco».

Cosa la spaventa della convivenza? «Condividere ogni momento con persone che non ho scelto. So che in alcuni momenti potrei diventare non molto carina».

Il disagio che più teme? «Dividere il bagno, da quando sono piccola ho sempre avuto il mio personale».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Cercherò di essere assertiva, poco istintiva».

Un suo pregio e un suo difetto? «Sono altruista ma anche egoista!».

Il suo motto? «Non sono egocentrica ma detesto passare inosservata».

Vuole vincere perché…? «Non voglio vincere, voglio solo lasciare un segno».

Andrea Zelletta Professione: «Dj producer, modello».

Famoso per: «“Uomini e donne”».

Dove vive e con chi: «A Milano con la mia fidanzata».

Perché partecipa? «Per vincere e per misurare la mia capacità di sopportazione e tolleranza».

Cosa ha imparato durante il lockdown che le sarà utile nella Casa? «Che nella vita si vive di priorità, non di necessità».

Cosa le mancherà? «L’abitudine di guardare il cellulare».

Cosa la spaventa della convivenza? «Nulla, sono una persona aperta al dialogo e al confronto, so essere indifferente con le persone che non ammiro e apprezzo».

Il disagio che più teme? «Avere sempre il microfono».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Mi piacerebbe far ridere e sorridere tutti».

Un suo pregio e un suo difetto? «Sono genuino e permaloso».

Il suo motto? «Possiamo essere qualsiasi cosa».

Vuole vincere perché…? «È l’unica cosa che conta. Non sono nato per stare in panchina ma per giocare da titolare».

Fulvio Abbate Professione: «Scrittore».

Famoso per: «Essere me stesso».

Dove vive e con chi: «Con mia moglie e mia figlia».

Perché partecipa? «Per curiosità esistenziale».

Cosa ha imparato durante il lockdown che le sarà utile nella Casa? «Nulla».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «È come tornare a fare il servizio militare».

Cosa la spaventa della convivenza? «L’eventuale tracotanza».

Il disagio che più teme? «L’attesa per il bagno».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Sarò ciò che sono».

Un suo pregio e un suo difetto? «Amabile e insofferente».

Il suo motto? «“Mi ribello, dunque siamo”, Albert Camus».

Vuole vincere perché…? «Sarebbe davvero singolare se vincesse uno come me».

Progetti per il futuro? «Scrivere un nuovo libro, forse un romanzo, magari una parodia di “Il Gattopardo”».

Matilde Brandi Professione: «Showgirl e ballerina».

Famosa per: «I varietà».

Dove vive e con chi: «Con il mio compagno e le nostre figlie».

Perché partecipa? «È il mio primo reality e sono entusiasta».

Cosa ha imparato durante il lockdown che le sarà utile in Casa? «A saper gestire il tempo in abbondanza».

Cosa le mancherà? «La mia scuola di danza».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Condividere una bella esperienza con persone nuove».

Il disagio che più teme? «Avere un solo bagno».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Quello che so fare: ginnastica, cucinare, sistemare la casa e stirare».

Un suo pregio e un suo difetto? «Stacanovista e permalosa».

Ha un portafortuna? «Un pupazzo delle mie figlie».

Cosa spera che accadrà dopo il “GF”? «Progetti nuovi e un nuovo inizio».

Progetti per il futuro? «Migliorare quello che già stavo facendo: la mamma, la mia scuola di danza, la pittura, il teatro e la tv».

Patrizia De Blanck Professione: «Di tutto di più».

Famosa per: «Essere il viagra del tubo catodico».

Dove vive e con chi: «A Roma con mia figlia e i miei due cani».

Perché partecipa? «Per fare un esperimento sociologico».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Mettere alla prova me stessa».

Il disagio che più teme? «La mancanza di libertà».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Racconterò la mia vita».

Un suo pregio e un suo difetto? «Sono sincera e poco paziente».

Ha un portafortuna? «Un ciondolo che raffigura San Pio».

Vuole vincere perché…? «Per donare la vincita ai bambini malati oncologici e agli animali in difficoltà».

Cosa spera che accadrà una volta finito il programma? «Amo l’imprevisto, tutto quello che accadrà andrà bene».

Progetti per il futuro? «Quel che sarà, sarà».

Flavia Vento Professione: «Attrice e showgirl».

Famosa per: «Dire le cose in faccia».

Situazione sentimentale: «Single e casta».

Dove vive e con chi: «A Roma con i miei sette cani».

Perché partecipa? «Per fare una nuova esperienza».

Cosa le ha insegnato il lockdown che le sarà utile nella Casa? «Che la vita è una».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Portare la fede in tv».

Il disagio che più teme? «Nessuno».

Cosa la spaventa della convivenza? «La cattiveria».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Meditazione».

Un suo pregio e un suo difetto? «Sono solare e testarda».

Ha un portafortuna? «Il rosario».

Il suo motto? «Volere è potere».

Vuole vincere perché…? «Non miro a vincere, ho già vinto nella vita».

Cosa spera che accadrà una volta finito il programma? «La pace nel mondo».

Progetti per il futuro? «Vorrei aprire un rifugio per cani abbandonati».#

Fausto Leali Professione: «Cantautore».

Famoso per: «Il brano “A chi”».

Dove vive e con chi: «In Germania con la mia terza moglie».

Perché partecipa? «Ho ricevuto un invito che non potevo rifiutare».

Cosa ha imparato durante il lockdown che le sarà utile in Casa? «Il silenzio e la tranquillità».

Cosa le mancherà? «Suonare i miei strumenti».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Un piccolo sacrificio che spero si riveli un’esperienza positiva».

Cosa la spaventa della convivenza? «La mancanza di rispetto e di educazione».

Il disagio che più teme? «Dormire poco».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Sarò me stesso, cioè simpatico».

Un suo pregio e un suo difetto? «Sono una persona semplice, forse troppo semplice».

Il suo motto? «Gustare la vita».

Vuole vincere perché…? «Non voglio vincere, voglio partecipare».

Progetti per il futuro? «Tornare alla mia vita e curare il più possibile il mio lavoro».

Paolo Brosio Professione: «Giornalista».

Situazione sentimentale: «Sono in un ginepraio».

Dove vive e con chi: «Con mia madre a Forte dei Marmi».

Perché partecipa? «Per curiosità, e perché ho chiesto a Mediaset un aiuto sotto forma di spot solidali per realizzare il mio progetto di costruire un pronto soccorso a Medjugorje».

Cosa ha imparato durante il lockdown? «A farmi bastare quello che c’è».

Cosa le mancherà? «Il mio modo di fare sport, andare a Messa, gli amici del cuore, il gruppo di preghiera, la possibilità di interagire con le notizie».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Una nuova esperienza professionale per comunicare con gli altri».

Cosa la spaventa della convivenza? «Niente, si esce sempre arricchiti anche dal contrasto».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Li ascolterò e aiuterò in caso di bisogno, ma da loro mi aspetto altrettanto».

Un pregio e un difetto? «Sono altruista e casinista».

Myriam Catania Professione: «Attrice».

Famosa per: «La mia verve».

Dove vive e con chi: «A Roma con il mio fidanzato e mio figlio Jacques».

Perché partecipa? «Per fare un’esperienza unica».

Cosa ha imparato durante il lockdown? «La clausura è anche meditativa».

Cosa le mancherà? «Giocare con mio figlio nel letto».

Cosa la spaventa della convivenza? «La possibile mancanza di rispetto».

Il disagio che più teme? «Non poter dormire sola».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Sorridere più che posso».

Un pregio e un difetto? «Cuore grande, perfezionista».

Vuole vincere perché…? «Se giochi, è per vincere».

Progetti futuri? «La regia di un bellissimo progetto».

Denis Dosio Professione: «Influencer».

Famoso per: «Sono bravo a intrattenere la gente».

Situazione sentimentale: «Single».

Dove vive e con chi: «A Forlì, con mamma, papà e mio fratello mentre mia sorella si è appena sposata».

Perché partecipa? «Non vedo l’ora di portare un po’ di sana pazzia e di farmi conoscere».

Cosa ha imparato durante il lockdown che le sarà utile in Casa? «A cucinare, allenarmi a casa e a stare bene con me stesso senza bisogno di nessuno!».

Cosa le mancherà? «La palestra, le uscite stravaganti con i miei amici e il cellulare».

Il disagio che più teme? «Sono pronto a tutto».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Sono un ragazzo di cuore, per ogni cosa ci sono sempre».

Un suo pregio e un suo difetto? «Sono buono e permalosino».

Ha un portafortuna? «Il braccialetto che mi ha regalato la mia nonnina».

Il suo motto? «Vivo al 101% e non tocco mai il freno».

Adua Del Vesco Professione: «Attrice».

Situazione sentimentale: «Fidanzata».

Dove vive e con chi: «Con delle studentesse universitarie».

Perché partecipa? «Spero di essere un supporto per molte persone e dare loro una speranza di rinascita».

Cosa ha imparato durante il lockdown che le sarà utile nella Casa? «Ad apprezzare le piccole cose».

Cosa le mancherà? «Il cellulare e la tecnologia».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Migliorare il mio carattere spesso impulsivo».

Cosa la spaventa della convivenza? «Dover stare nel disordine».

Un suo pregio e un suo difetto? «So ascoltare ma sono testarda».

Ha un portafortuna? «Un paio di orecchini regalo di una persona cara».

Vuole vincere perché...? «Credo di essere un modello completamente diverso da quelli che si vedono oggi».

Progetti per il futuro? «La laurea in Teologia e magari tornare a recitare».

Francesco Oppini Professione: «Commerciante e opinionista sportivo».

Famoso per: «Essere figlio d’arte (di Alba Parietti e Franco Oppini, ndr) e aver partecipato a “La fattoria” nel 2004».

Situazione sentimentale: «Felicemente fidanzato».

Perché partecipa? «Per avere un ritorno lavorativo».

Cosa le mancherà? «Il telefono e la televisione».

Cosa la spaventa? «La voglia di arrivare».

Il disagio che più teme? «Dormire poco».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Agirò o meno, per il quieto vivere di tutti».

Un pregio e un difetto? «Rispettoso e permaloso».

Vuole vincere perché…? «Se giochi è per vincere».

Progetti per il futuro? «Avere una famiglia, felice e in salute».

Francesca Pepe Professione: «Modella».

Famosa per: «Una copertina di “Playboy”».

Situazione sentimentale: «Single, vivo da sola a Milano».

Perché partecipa? «Per vincere».

Cosa ha imparato durante il lockdown che le sarà utile nella Casa? «A fare il polpettone».

Cosa le mancherà? «Il mio cagnolino».

Cosa la spaventa della convivenza? «La mancanza di privacy».

Il disagio che più teme? «Avere un solo bagno».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Cercherò di rendermi utile».

Un pregio e un difetto? «Generosa, facilmente irritabile».

Ha un portafortuna? «Un orso di peluche».

Vuole vincere perché…? «Perché lo merito».

Una volta finito il programma? «Voglio abbuffarmi a crepapelle».

Enock Barwuah Professione: «Calciatore».

Famoso per: «Essere il fratello di Mario Balotelli».

Situazione sentimentale: «Fidanzato, ma vivo a Brescia con il mio migliore amico».

Perché partecipa? «Per farmi conoscere e non essere soltanto il “fratello di...“».

Cosa le mancherà? «Il senso di libertà e la domenica vedere le partite di Mario con gli amici».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Spero di essere una voce per tutti i ragazzi afroitaliani».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Mi confronterò nel modo giusto e cercherò di farli divertire».

Un suo pregio e un suo difetto? «Sono sempre me stesso e troppo altruista».

Vuole vincere perché…? «Ogni sfida che accetto cerco di portarla a termine con una vittoria».

Maria Teresa Ruta Professione: «Giornalista».

Famosa per: «Il sorriso».

Dove vive e con chi: «A Luino con mio marito Roberto».

Perché partecipa? «Per stare con mia figlia che negli ultimi 13 anni avrò visto sì e no 250 giorni».

Cosa le mancherà? «Guardare la tv».

Cosa la spaventa della convivenza? «Nessuno è uno sconosciuto per me, mi affeziono subito».

Il disagio che più teme? «Sapere che gli altri mi dovranno sopportare e vedere sotto la doccia!».

Cosa farà per fare stare bene gli altri? «Ridere e parlare meno, e magari cucinare qualche buon pranzetto».

Un pregio e un difetto? «Il mio ottimismo, ma sono disordinatissima».

Guenda Goria Professione: «Attrice e pianista».

Dove vive e con chi: «Vivo da sola».

Perché partecipa? «È un’esperienza nuova».

Cosa le mancherà? «Poter suonare il pianoforte».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «La prova più importante sarà essere una sola anima con mamma, pur mantenendo la nostra individualità».

Cosa la spaventa? «Ho l’ansia del conflitto».

Cosa farà per fare stare bene gli altri? «Spero di saper ascoltare».

Un pregio e un difetto? «Sensibile e ostinata».

Ha un portafortuna? «Una piccola tartaruga della mia collezione».

Vuole vincere perché…? «Per dimostrare che determinazione e garbo possono convivere».

Elisabetta Gregoraci Professione: «Presentatrice e attrice».

Famosa per: «Perché lavoro in tv da quando ho 18 anni».

Situazione sentimentale: «Single. Vivo a Monte Carlo con mio figlio Nathan Falco».

Perché partecipa? «Per mettermi in gioco e far capire chi sono».

Cosa ha imparato durante il lockdown? «A non dare nulla per scontato. Ma sono anche migliorata in cucina, i piatti che mi vengono meglio sono la carbonara, il tiramisù e le polpette».

Cosa le mancherà? «Abbracciare mio figlio e dargli la buona notte».

Il disagio che più teme? «Dormire poco e utilizzare un solo bagno».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Sarò solare e carina. Cercherò di essere disponibile e rendermi utile».

Un suo pregio e un suo difetto? «Sono molto buona ma non mi lascio mai andare».

Ha un portafortuna? «Il rosario benedetto che era di mamma».

Vuole vincere perché? «Perché non mi piace perdere…».

Cosa spera accadrà dopo il programma? «Tante cose belle».

Pierpaolo Pretelli Professione: «Libero professionista».

Famoso per: «Sono stato il primo velino di “Striscia la notizia”».

Dove vive e con chi: «A Roma con mio fratello Giulio».

Perché partecipa? «Per conoscermi più a fondo».

Cosa le mancherà? «Il mio cellulare e il silenzio della mia prima ora appena sveglio».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Realizzo il sogno di quando ero adolescente!».

Il disagio che più teme? «Sicuramente il bagno: mi piace passarci molto tempo».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Mi piace cucinare, fare scherzi e organizzare ogni cosa che possa farci dimenticare di essere reclusi».

Un suo pregio e un suo difetto? «Mi piace ascoltare ma quando penso di aver ragione mi chiudo e non ascolto più!».

Ha un portafortuna? «Una foto di mio figlio e un tappo».

Vuole vincere perché…? «La lealtà e la determinazione premiano».

Tommaso Zorzi Professione: «Presentatore e web entertainer».

Famoso per: «Mtv».

Situazione sentimentale: «Single e vivo a Milano».

Perché partecipa? «Non ho mai convissuto con nessuno oltre che con la mia famiglia: sono curioso di vedere se sono in grado».

Cosa le mancherà? «Le passeggiate con la mia cagnolina Gilda».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «È così lontano dal mio modo di vivere, perché amo la mia solitudine e indipendenza, che non saprei...».

Cosa la spaventa? «Non avere una persona fidata con la quale sfogarmi».

Il disagio che più teme? «Avere un solo bagno».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Sono un intrattenitore nato. Mi mi piace cantare, ballare, imitare».

Un pregio e un difetto? «Non giudico mai nessuno, sono testardo».

Il suo motto qual è? «Sii la persona che il tuo cane pensa che tu sia».

Vuole vincere perché…? «Voglio convincere, non vincere».

Una volta finito il programma? «Spero di continuare a lavorare in tv».

Massimiliano Morra Professione: «Attore».

Situazione sentimentale: «Fidanzato».

Dove vive e con chi: «Tra Roma, dove ho casa, e Napoli dove c’è la mia famiglia».

Perché partecipa? «Voglio che il pubblico mi conosca come persona».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Mettersi a nudo, senza filtri, con tutti i pregi e i difetti che verranno inevitabilmente a galla».

Cosa la spaventa? «Ognuno avrà abitudini e modi di pensare differenti, quindi sarà molto importante il dialogo».

Cosa farà per fare stare bene gli altri? «Ho intenzione di essere me stesso, sperando di avere delle affinità caratteriali con gli altri».

Un pregio e un difetto? «Sono una persona rispettosa ma permalosa» .

Vuole vincere perché…? «Amo tagliare la linea del traguardo per primo».

Dayane Mello Professione: «Top model».

Famosa per: «Vari reality come “L’isola dei famosi“».

Situazione sentimentale: «Sono single e vivo a Como con mia figlia Sofia».

Perché partecipa? «Perché questo è il primo programma dove mi metto alla prova stando chiusa in una casa».

Cosa le mancherà? «Fare yoga di fronte al mio lago».

Entrare nella Casa cosa significa per lei? «Mettere alla prova il mio carattere».

Cosa la spaventa della convivenza? «Condividere la mia intimità e quotidianità».

Il disagio che più teme? «La mancanza di privacy».

Cosa farà per fare stare bene gli altri concorrenti? «Li coccolerò e parlerò di tutto».

Un pregio e un difetto? «Sono sensibile e generosa, ma impulsiva».

Vuole vincere perché…? «Perché io sono sempre stata una guerriera e in ogni cosa voglio arrivare fino in fondo».

Progetti per il futuro? «Ho un obiettivo: comprarmi una casa in Brasile perché il mio futuro è anche quello di mia figlia».

