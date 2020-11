“Grande Fratello Vip 5”: il riassunto delle puntate di settembre e ottobre

23 Novembre 2020 | 11:26 di Redazione Sorrisi

Riassunto della prima puntata (14 settembre)

Nella prima puntata del 14 settembre hanno fatto il loro ingresso in casa, nell'ordine: Matilde Brandi, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck, Pierpaolo Pretelli.

Tommaso Zorzi è all'interno della casa nella social room, il suo compito è fare da ponte di collegamento tra la casa e i canali social. La social room potrà essere frequentata anche da altre persone per essere sempre aggiornati su quello che accade nel mondo. Le informazioni verranno comunque filtrate da Grande Fratello.

Patrizia De Blanck inizialmente entrata nel Pied-à-terre (il corrispettivo del classico tugurio), è poi entrata nella casa principale.

Matilde Brandi ha accettato con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta una sfida di ballo. Se vinta, influirà positivamente sul budget di spesa settimanale. La prova di ballo, che includeva la coreografia originale di “Karaoke” di Alessandra Amoroso è stata superata.

In questa puntata le donne, in minoranza, hanno votato gli uomini. È emerso con tre voti il nome di Massimilano Morra. Il Grande Fratello ha deciso che per questa settimana Massimiliano dovrà dormire all'interno di una stanza a forma di "lavatrice”. Massimilano ha scelto Enock per dormire assieme a lui. Non ci saranno altre conseguenze per Massimiliano.

La prossima puntata sarà venerdì 18 settembre.

Riassunto della seconda puntata (18 settembre)

Nella seconda puntata sono entrati (in quest'ordine) Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Denis Dosio, Fulvio Abbate, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Miryam Catania, Francesca Pepe.

Alfonso Signorini parla con Fausto Leali in merito a alcune sue affermazioni relative a Benito Mussolini, chiedendogli di tenere fuori i ragionamenti politici dalla casa e correggendolo su alcune inesattezze storiche dette da lui in quel contesto.



Enock Barwuah, Matilde Brandi, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Patrizia De Blank sono i preferiti del televoto, quindi non possono essere nominati.



Nel televoto aperto in questa puntata, la persona meno votata entrerà di diritto in nomination nella prossima puntata di lunedì 21 settembre. In questa puntata i vip nominabili sono solo quelli entrati il 14 settembre. I due concorrenti più votati sono Fausto Leali e Massimiliano Morra.

Paolo Brosio non entrerà nella casa in questa puntata per alcuni accertamenti medici. Il suo ingresso è a data da destinarsi.

L'uscita temporanea di Tommaso Zorzi di qualche giorno fa aveva come unico motivo un piccolo problema di salute e non aveva niente a che vedere con il Covid.

Riassunto della terza puntata (21 settembre)

Nella terza puntata si parla del rientro in casa (il secondo) di Tommaso Zorzi. Continua a avere innalzamenti di temperatura corporea e febbre pur non essendo affetto da Covid. A quanto pare si tratta di un'infezione da pneumococco.

Si inizia a ragionare con Fausto Leali sulle affermazioni di carattere razzista dette in casa, secondo le quali avrebbe chiamato Enock, secondo il cantante scherzosamente, con la "N word", n***o. Tommaso Zorzi dice "no" alle parole di Fausto Leali, ribadendo di trovarle fastidiose. Enock difende in qualche modo Fausto Leali, perdonandolo per le sue parole.

Al GF si collega Mario Balottelli, che parla di Enock e commenta anche le vicende di Fausto Leali. Per lui chi usa quel genere di parole è ignorante e non razzista.

Guenda Goria incontra il papà Amedeo, nel quale ripercorrono e affrontano alcune problematiche del loro rapporto.

Fausto Leali viene ufficialmente squalificato per le sue affermazioni di carattere razzista.

Scelti tra gli ultimi entrati, Elisabetta Gregoraci, Denis Dosio e Francesco Oppini sono immuni alle nomination.

Con due modalità differenti di voto tra chi è entrato nella prima e nella seconda puntata, vengono scelti i quattro nominati e sono: Matilde Brandi, Massimiliano Morra, Fulvio Abbate e Franceska Pepe

Riassunto della quarta puntata (25 settembre)

Adua Del Vesco ha incontrato il fidanzato Giuliano. Sono stati già insieme ai tempi delle superiori e si sono ritrovati dopo molti anni innamorati più di prima. Adua ammette che Giuliano è la persona che vede nel suo futuro sentimentale.

Gabriel Garko è ospite del programma per fare una rivelazione e lo fa leggendo una lettera a pochi passi da Adua, sua ex compagna. "(Rivolgendosi a Adua) Devi trovare la bambina che dentro di te e prendertene cura e pensare al momento della tua vita in cui l'hai persa” legge “Io ritrovato il bambino dentro di me e ritrovandolo gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita fino a oggi. I momenti brutti non glieli ho fatti vedere, gli ho coperto gli occhi”.

Parla anche del fatto che a Sanremo ha iniziato a togliere le sue maschere rivelando per la prima volta la sua vera età. Ha rivelato di aver vissuto un'altra di favola con Adua fuori dal set, una favola per il pubblico e di quello che lui ha definito "il segreto di Pulcinella". Dice che "La verità scavalcherà ogni segnale di omertà". Gabriel Garko avrebbe rivelato, anche se in parole non dirette e interpretanto le parole dette dopo da Alfonso Signorini e da altri membri della casa, la sua omosessualità. Gabriel ne parlerà poi da Silvia Toffanin a Verissimo il 3 ottobre.

I primi a essere salvati dal televoto sono Massimiliano Morra e Francesca Pepe. Il meno votato è Fulvio Abbate, ma non viene eliminato dalla casa. Sarà nominato di diritto.



Nel televoto le donne votano palesemente le donne, gli uomini invece votano in confessionale. Le donne più votate sono Adua Del Vesco e Francesca Pepe. L'uomo più votato è Massimiliano Morra, mentre Fulvio Abbate entra di diritto in nomination.

La prova per ottenere il bonus spesa non è stata superata.

Riassunto della quinta puntata (28 settembre)

Una buona parte della puntata viene dedicata alla scontrosa Franceska Pepe, sola contro tutti gli inquilini della casa (o quasi). Viene difesa da Antonella Elia e da Maria Teresa Ruta, con la quale ha costruito un rapporto abbastanza positivo.

Sono sempre più vicini Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Si racconta la loro nascente storia di attrazione con una breve parentesi su Flavio Briatore e la recente visita ricevuta a casa dell'imprenditore da Naomi Campbell. Elisabetta Gregoraci ha ammesso che il suo ex Flavio potrebbe essere molto geloso della nuova conoscenza con Pierpaolo.

Massimiliano Morra incontra la sua fidanzata Dalila e ha un inconto con Adua, ex di Morra, con la quale ci sono stati degli attriti.

Alfonso Signorini (incalzato anche da Pupo) chiede a Tommaso Zorzi di scusarsi per alcune frasi ironiche fatte proprio dal concorrente riferendosi al coming out di Gabriel Garko. Dopo varie resistenze, Tommaso chiede scusa.

Fulvio Abbate viene eliminato dalla casa del Grande Fratello.

Myriam e Franceska sono immuni alla nomination e scelgono Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra per finire nel "cucurio", versione rivisitata del tugurio. I due scelgono Myriam Catania per raggiungerla nel cucurio, perdendo diritto di immunità alla nomination.

Paolo Brosio rivela, dopo averlo fatto sul web, di essere stato Covid positivo e di esser finalmente guarito. Forse entrerà nella casa.

Gli uomini votano gli uomini in modo palese, le donne votano le donne in confessionale. Alla fine sono al televoto Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Francesco Oppini, Le Rutas (Maria Teresa Ruta e Guenda), Dayane Mello, Adua Del Vesco. Chi avrà meno voti andrà al televoto in automatico con i più nominati della prossima puntata in onda venerdì 2 ottobre.

Riassunto della sesta puntata (2 ottobre)

- Denis Dosio è stato squalificato per aver bestemmiato all'interno della casa. Lui si è giustificato raccontando che è una sorta di intercalare abbastanza frequente dalle sue parti ed essendo lui persona religiosa, che prega, non l'avrebbe mai fatto con cattive intenzioni.

- Elisabetta Gregoraci chiarisce (e mette al suo posto) Pierpaolo Petrelli. Secondo quanto avrebbe detto Pierpaolo, lei avrebbe chiesto a lui di volere un maggiore contatto fisico. Lei nega e se la prende con lui. Dopo, risponde a alcune affermazioni di Flavio Briatore in un'intervista, dove parla di lei come di una donna poco indipendente e che "gioca con i ragazzini".

- Andrea Zelletta ha incontrato la sua mamma Anna. L'incontro nasce perché lui non le ha mai davvero detto "ti voglio bene", premiando con parole di affetto la vita passata da mamma a pulire scale e fare lavori estremamente umili. La incontra dietro un vetro della casa e le dice "Se la donna che amo di più nella mia vita”.

- Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria da oggi non sono più un concorrente unico. Le "Rutas", dopo uno sfogo di Guenda relativo a una sua sensazione di scarsa affermazione per colpa del carattere invandente della madre, cerca una sua autonomia e la trova in una modifica definitiva del loro “status” nel programma. Sono nominabili e nominano e in modo separato.

- Adua avrebbe detto ad alcune ragazze nell'orecchio che Massimiliano Morra è gay. Adua ha completamente negato non appena interpellata. "Ho detto che è stratega, non che è gay". Tommaso Zorzi al momento delle nomination, ha poi confermato che non era la prima volta che Adua affermava che Massimiliano fosse omosessuale, lasciando tutti (Alfonso Signorini compreso) di stucco.

- Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Adua Del Vesco, Franceska Pepe sono in nomination. Il meno votato verrà eliminato nella prossima puntata del 5 ottobre.

Riassunto della settima puntata (5 ottobre)

- Massimiliano Morra ammette di non aver mai avuto una storia sentimentale con Adua Del Vesco. Adua conferma: la loro relazione è stata costruita "a tavolino" per imposizione esterna (ma anche per loro scelta).

- Adua Del Vesco ammette di aver detto a tante persone che Massimiliano Morra è omosessuale ma che non è vero. Massimiliano, un po' come ha detto tante volte nella casa, ammette che non avrebbe problemi a dirlo liberamente se così fosse.

- Flavio Briatore scrive una lettera “riappacificatrice" alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, invitandola a risolvere eventuali questioni irrisolte tra loro in privato.

- Francesco Oppini non ha alcuna attrazione per Dayane Mello: le ha lasciato un biglietto ma con il solo intento di metterla in guardia rispetto a dei suoi comportamenti istintivi e negativi. A lei lui piace molto, ma per lui è solo amicizia.

- La persona meno votata e quindi esclusa dal GF Vip è Franceska Pepe. Non ha estratto il "biglietto di ritorno" per rientrare in casa.

- La Contessa De Blanck viene redarguita per aver usato una parola offensiva per la comunità omosessuale. Non è stata esclusa perché l'ha rivolta a se stessa. "Io la dico sempre, anche con i miei amici omosessuali, mi chiamano così" si giustifica. Alfonso Signorini le spiega che è una parola comunque molto sbagliata.

- Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra sono i nominati di questa settimana. Il meno votato non sarà eliminato ma sarà nominato di diritto venerdì.

Riassunto dell'ottava puntata (9 ottobre)

- Myriam Catania è di diritto in nomination.

- Uno dei temi centrali della puntata è la presunta omosessualità di Massimiliano Morra. In un faccia a faccia con Adua Del Vesco si è provato a fare chiarezza sulle affermazioni dell'attrice, anche con l'aiuto di Tommaso Zorzi, che per primo aveva “ricevuto” il gossip proprio dalla concorrente.

- Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno avuto una discussione su un lavoro in tv conteso dalle due donne. Secondo gli inquilini, il modo di parlare di Maria Teresa Ruta è stato arrogante.

- Myriam Catania ha incontrato Quentin Kammermann, il suo compagno.

- Si chiude in modo (forse) definitivo il flirt (ancora piuttosto innocente) tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci. A quanto pare Elisabetta ha un uomo fuori dalla casa che lo aspetta.

- Daniela Del Secco D'Aragona visita la casa per rimproverare la De Blanck, mettendo in dubbio le sue origini famigliari e il suo linguaggio.



- Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Pierpaolo Petrelli, La contessa De Blanck, Matilde Brandi e Andrea Zelletta sono immuni per decisione dei concorrenti e sono i primi a votare in confessionale. Gli altri hanno votato in modo palese.

- I nominati sono Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Riassunto della nona puntata (12 ottobre)

- Myriam Catania è al bivio: ha dovuto decidere se rimanere nella casa senza chiedere continuamente al pubblico di farla uscire o uscire si sua spontanea volontà. Ha scelto di rimettere la scelta al pubblico.

- Stefania Orlando ha incontrato il suo compagno Simone Gianlorenzi.

- Franceska Pepe, ospite in studio, ha avuto una discussione in collegamento con i concorrenti della casa. In particolare si è scontrata con Myriam Catania.

- L'eliminata della puntata è Myriam Catania.

- I vip immuni sono stati decisi dal pubblico a casa con un televoto flash. Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi sono immuni.

- In collegamento per Barwuah, abbiamo visto Mario Balotelli e la fidanzata Giorgia.

- Finalmente Dayane ha potuto sentire al telefono sua figlia Sofia.

- In una catena di salvataggi, Massimiliano Morra e Guenda Goria non vengono salvati e devono andare in cucurio. Decidono di farsi fare compagnia da Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco.

- Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando sono le più nominate della settimana e sono al televoto ma nessuna di loro uscirà. La prossima puntata sarà il 16 di ottobre.

Riassunto della decima puntata (16 ottobre)

- Franceska Pepe non è in studio per alcuni problemi di salute.

- Adua del Vesco raccontando la sua storia personale, ha ammesso di aver subito una violenza da giovanissima e racconta in modo più dettagliato il brutto periodo di anoressia.

- Matilde Brandi è la persona che lunedì finirà direttamente in nomination. Sono salve Guenda Goria e Stefania Orlando.

- Si annunciano futuri ingressi nella casa.

- Guenda Goria ha raccontato per la prima volta di avere una persona speciale che sta frequentando, Telemaco, un uomo sposato che si è lasciato da poco con la moglie.

- Gli immuni della puntata sono Enock Barwuah, Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci. Dayane Mello acquisisce il diritto di togliere una persona dall'immunità: sceglie Pierpaolo Petrelli.

- Le nomination della puntata, decise in modo parzialmente palese e in confessionale, hanno eletto come concorrenti a rischio eliminazione Guenda Goria, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi.

Riassunto dell'undicesima puntata (19 ottobre)

- Il primo vip salvo è Maria Teresa Ruta, poi Guenda Goria.

- Franceska entra nella casa per parlare con Andrea Zelletta, definito da lei “comodino”. Nel loro chiarimento viene coinvolta Dayane, che non ha voluto sfogarsi o perdere le staffe.

- Maria Teresa Ruta e Guenda Goria hanno un confronto sul loro rapporto difficile durante l'infanzia della figlia. In più, si è risolto un nodo sull'attuale frequentazione di Guenda, Telemaco, un uomo separato da seconde nozze e molto più grande di lei che Maria Teresa Ruta conosce e non approva. Maria Teressa in un chiarimento ha ammesso di non aver mai avuto in passato alcuna relazione con Telemaco.

- Esce definitivamente dalla casa del Grande Fratello Matilde Brandi, rimasta a rischio eliminazione con Andrea Zelletta.

- Andrea Zelletta incontra la sua fidanzata Natalia Paragoni.

- In un televoto flash, i quattro immuni scelti dal pubblico sono: Stefania Orlando, Pierpaolo Petrelli, Tommaso Zorzi e Guenda Goria.

- Antonio Zequila è entrato nella casa per ricordare una presunta relazione con la Contessa de Blanck (era uno scherzo!)

- I nominati della puntata sono Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Elisabetta Gregoraci. Nella puntata di venerdì 23 ottobre, nessuna di loro verrà eliminata.

- Viene svelato il futuro ingresso di altri due “vipponi” un uomo e una donna. Chi saranno? Abbiamo visto solo le loro sagome, presto sapremo i nomi.

Riassunto della dodicesima puntata (23 ottobre)

- Matilde Brandi, ultima eliminata, ha avuto un confronto in glass room con vari inquilini della casa. Il più acceso con Maria Teresa Ruta.

- Alice Fabbrica, ospite del programma, sostiene che Andrea Zelletta abbia avuto dei contatti da fidanzato con lei. Lui risponde che sono tutte illazioni e verrà querelata.

- Elisabetta Gregoraci è automaticamente al televoto, è la meno votata dal pubblico a casa nelle precedenti nomination.

- Mario Balotelli è ospite della casa per incontrare suo fratello Enock.

- Rosalinda Cannavò, la Contessa e Tommaso Zorzi sono immuni.

- Arriveranno due donne e un uomo nella casa. L'uomo è ufficialmente Stefano Bettarini.

- Stefania Orlando, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Petrelli sono i più votati in nomination. A loro si aggiunge di diritto Elisabetta Gregoraci. Nessuno di loro verrà eliminato fino a venerdì prossimo, ma fingeranno di eliminare qualcuno come scherzo.

Riassunto della tredicesima puntata (26 ottobre)

- Un sospetto caso di positività al Covid ha annullato l'ingresso dei 3 nuovi concorrenti: Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Stefano Bettarini.

- La frase di Mario Balotelli verso Dayane dell'ultima puntata che ha fatto scalpore nel web e non solo ha scatenato l'ira di Guenda Goria, espressa nei confronti del fratello Enoch. In un confronto acceso, qualcuno ha ritenuto che Guenda abbia sollevato il problema in modo strategico e opportunista.

- Si continua a parlare dell'amicizia speciale tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci e di una confessione rivelata in segreto (scrivendo lei con il dito sulla mano di lui). Le versioni sul "segreto" di Pierpaolo e Elisabetta sono differenti.

- Amedeo Goria è stato intervistato e ha detto della figlia di essere "bipolare". Maria Teresa Ruta, arrabbiatissima, dice "come fa a dire che è bipolare se non sa nemmeno se ha mai avuto la varicella”. Ci rimane male anche Guenda, che critica le sue parole.

- Nessuno viene eliminato: il televoto non è stato chiuso, ma hanno fatto uno scherzo ai ragazzi, dicendo a Stefania Orlando di essere stata eliminata.

- Non ci sono state nuove nomination, ma ogni concorrente ha sostenuto uno dei nominati: Stefania Orlando è l'unica che non viene sostenuta da nessuno degli altri concorrenti.

Riassunto della quattordicesima puntata (30 ottobre)

- Amedeo Goria, padre di Guenda Goria e ex marito di Maria Teresa Ruta entra nella casa per un chiarimento.

- Francesco Oppini ha parlato in collegamento la sua fidanzata Cristina Tomasini (e sua mamma, Alba Parietti)

- Guenda Goria è stata eliminata al televoto.

- Paolo Brosio entra nella casa del Grande Fratello Vip come nuovo concorrente, dopo la guarigione dal Covid.

- Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra sono in nomination.

