“Grande Fratello Vip 5”, la lista ufficiale dei concorrenti

Sorrisi ha svelato in esclusiva l'elenco dei concorrenti del "Grande Fratello Vip 5" sul numero in edicola dal 7 settembre

07 Settembre 2020 | 17:09 di Redazione Sorrisi

Sorrisi ha svelato l'elenco dei concorrenti del "Grande Fratello Vip 5" sul numero in edicola dall'8 settembre. All'interno trovate anche le interviste e le foto esclusive dei protagonisti del reality che partirà lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5 e sarà condotto da Alfonso Signorini, con opinionisti in studio Antonella Elia e Pupo.

I concorrenti del "Grande Fratello Vip 5"

Adua Del Vesco

Fulvio Abbate

Enock Barwuah

Patrizia De Blanck

Paolo Brosio

Elisabetta Gregoraci

Myriam Catania

Denis Dosio

Fausto Leali

Matilde Brandi

Dayane Mello

Massimiliano Morra

Francesco Oppini

Stefania Orlando

Francesca Pepe

Pierpaolo Pretelli

Maria Teresa Ruta

Guenda Goria

Andrea Zelletta

Flavia Vento

Tommaso Zorzi