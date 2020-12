“Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini svela le novità del programma

16 Dicembre 2020 | 16:09 di Giulio Pasqui

Il periodo natalizio si avvicina anche all'interno del “Grande Fratello Vip”. Giunto alla 26esima puntata, il reality di Canale 5 è pronto ad accogliere nuovi concorrenti (Cecilia Capriotti, Andrea Zenga, Mario Ermito e Carlotta Dell'Isola). Non ci sarà invece Ginevra Lamborghini: è saltato l'ingresso della sorella di Elettra. «Nessuno la sostituirà. Sarebbero dovuti entrare in cinque, invece entreranno in quattro (…) L'ingresso dei nuovi concorrenti azzererà le vecchie dinamiche, che si sono ormai esaurite in 26 puntate. Questo GF è peggio di "Beautiful”», ha svelato – con un pizzico di ironia – il conduttore Alfonso Signorini a “Casa Chi”.

All'interno del talk, trasmesso su Mediaset Play e sui canali social del settimanale “Chi”, Signorini ha anche voluto smentire alcune fake news che circolavano in rete. Per esempio, non ci sarà nessun ripescaggio: «È una fake news. Non ci sarà nessun tipo di ripescaggio. Non è nemmeno mai stato preso in considerazione. Non c'è alcun fondamento di verità». Smentito anche un'ennesimo allungamento del programma oltre febbraio: «”Grande Fratello Vip” va in onda due volte a settimana, in diretta. In totale arriveremo a superare le 40 puntate. Più di questo non si può chiedere a un programma, sarebbe non dico disumano, ma senz'altro impegnativo. Io escluderei a priori un altro allungamento».

Intanto proseguono i preparativi per la puntata di Capodanno. All'interno della Casa di Cinecittà potrebbero entrare alcuni cantanti. «I concorrenti eliminati saranno sempre con noi, anche a Capodanno, compresi Oppini e la Gregoraci», ha chiosato il conduttore.