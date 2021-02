“Grande Fratello Vip”: ma quanto si lavora in questa Casa?

In tutta la Casa sono state dislocate 120 telecamere “remotate”, ossia comandate a distanza che sono in funzione giorno e notte. Invece nella zona che gira tutta intorno alla Casa, un corridoio buio e silenzioso dotato di vetri oscurati chiamato ”l’acquario”, ci sono otto telecamere presidiate da cameraman.

In ogni stanza della produzione, dalla regia alla redazione, c’è un tabellone con foto, nomi e data di uscita dei concorrenti. All’inizio serviva anche per riconoscerli...

Quasi ogni settimana arrivano in sartoria gli abiti da sera e quelli per tutti i giorni. A mandarli sono le famiglie o i manager dei concorrenti.

Se qualcuno va nella Casa per confrontarsi con un concorrente viene prima sottoposto a tampone e poi obbligato a mantenere la distanza di sicurezza, come fa l’ex gieffino Oppini con Zorzi nella foto qui sopra. Gli inquilini vengono sempre controllati: fanno il tampone una volta alla settimana e misurano la temperatura ogni giorno.

La lista della spesa e il budget settimanale

Ogni martedì arriva in produzione la spesa ordinata dai concorrenti partendo da una lista di prodotti con il relativo prezzo. Il budget per ciascuno va da un minimo di 10 a un massimo di 20 euro, in base al superamento della prova settimanale. Poi, per sette giorni, si cucina con quel poco o tanto che si ha (a destra).