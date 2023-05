I 10 momenti più comici nella storia dell’Isola dei famosi

Nei 20 anni del programma sono stati molti gli episodi esilaranti. Ecco quelli memorabili secondo Sorrisi Ilary Blasiconduce per la terza volta il reality. Anche quest’anno i concorrenti naufragheranno alle isole Cayos Cochinos in Honduras Credit: © Salvo La Fata Solange Savagnone







In 20 anni di onorato servizio, “L’isola dei famosi” non solo ci ha tenuto compagnia e appassionato, ma ci ha anche fatto ridere di gusto. La prima edizione del reality show, prodotto ora da Banijay Italia, è andata in onda nel 2003 su Rai2 e alla conduzione c’era Simona Ventura. Da allora sono tantissimi gli episodi esilaranti entrati nella storia del programma. A cominciare dalle sfuriate ben oltre il limite di Adriano Pappalardo proprio in quella prima edizione. Per non parlare di quello che è successo l’anno scorso, con la caduta dallo sgabello della conduttrice Ilary Blasi, gli “incidenti” indimenticabili in mare o gli strafalcioni di Carmen Di Pietro. Tra psicodrammi, dialoghi surreali, attacchi di panico e nudi integrali, ecco i dieci momenti più divertenti accaduti in questi due decenni di “L’isola dei famosi”. Riviveteli insieme con noi!