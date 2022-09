I 12 concorrenti di “Tale e quale show” raccontano chi vorrebbero imitare e perché

L'attesa è finita. Da venerdì 30 settembre parte la 12ª edizione di “Tale e quale show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo il grande successo dell’anno scorso, il programma è pronto a farci passare di nuovo otto settimane all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni.

Quest’anno i protagonisti che si contenderanno la vittoria finale, e che promettono di farci entusiasmare con le loro imitazioni delle grandi star della musica italiana e internazionale, sono 12:

Elena Ballerini : «Vorrei rendere omaggio a Maria Callas. Invece non mi piacerebbe imitare un uomo perché ho una voce piuttosto femminile. Carlo? Credo di averlo convinto mandandogli l’imitazione di almeno 15 personaggi!»

: «Vorrei rendere omaggio a Maria Callas. Invece non mi piacerebbe imitare un uomo perché ho una voce piuttosto femminile. Carlo? Credo di averlo convinto mandandogli l’imitazione di almeno 15 personaggi!» Rosalinda Cannavò : «Spero mi diano un personaggio lontano da me come Elodie, ma non un uomo, anche se potrei provarci. Forse Carlo mi ha scelto perché ha apprezzato il mio impegno»

: «Spero mi diano un personaggio lontano da me come Elodie, ma non un uomo, anche se potrei provarci. Forse Carlo mi ha scelto perché ha apprezzato il mio impegno» Samira Lui : «Mi piacerebbe imitare Rihanna, la amo da sempre, ma non Whitney Houston: credo in me ma non fino a questo punto. Ho convito Carlo grazie al mio carisma, credo»

: «Mi piacerebbe imitare Rihanna, la amo da sempre, ma non Whitney Houston: credo in me ma non fino a questo punto. Ho convito Carlo grazie al mio carisma, credo» Valeria Marini : «Mi piacerebbe imitare Mina o Cher. Invece Anastasia e Amoroso sono troppo difficili. Ho convinto Carlo grazie a un provino... “stellare”!»

: «Mi piacerebbe imitare Mina o Cher. Invece Anastasia e Amoroso sono troppo difficili. Ho convinto Carlo grazie a un provino... “stellare”!» Alessandra Mussolini : «Vorrei imitare Lady Gaga perché mi piace molto, non Mina perché ha un’estensione vocale pazzesca. Carlo? Ho fatto un provino solo chitarra e voce: avrà sentito qualcosa di buono»

: «Vorrei imitare Lady Gaga perché mi piace molto, non Mina perché ha un’estensione vocale pazzesca. Carlo? Ho fatto un provino solo chitarra e voce: avrà sentito qualcosa di buono» Valentina Persia : «Vorrei imitare Clementino perché non amo vincere facile! Non vorrei imitare la Tigre di Cremona perché “mina” il mio percorso. Come ho convinto Carlo? E dovrei svelare i segreti del mestiere così?»

: «Vorrei imitare Clementino perché non amo vincere facile! Non vorrei imitare la Tigre di Cremona perché “mina” il mio percorso. Come ho convinto Carlo? E dovrei svelare i segreti del mestiere così?» Andrea Dianetti : «Vorrei imitare un mito come Renato Zero. Spero non mi capiti qualche cantante francese, a malapena parlo inglese! Carlo? Mi avrà scambiato per qualcun altro»

: «Vorrei imitare un mito come Renato Zero. Spero non mi capiti qualche cantante francese, a malapena parlo inglese! Carlo? Mi avrà scambiato per qualcun altro» Claudio Lauretta : «Mi piacerebbe imitare Fabio Concato, la mia voce somiglia alla sua. Eviterei Fedez perché dovrei sottopormi a una dura sessione di trucco per tatuarmi tutto il corpo. Erano anni che inviavo i provini a Carlo, dopo l’esperienza come giudice imitatore...»

: «Mi piacerebbe imitare Fabio Concato, la mia voce somiglia alla sua. Eviterei Fedez perché dovrei sottopormi a una dura sessione di trucco per tatuarmi tutto il corpo. Erano anni che inviavo i provini a Carlo, dopo l’esperienza come giudice imitatore...» Gilles Rocca : «Mi piacerebbe imitare i mostri sacri della musica internazionale, mentre i tenori o i cantanti con una grande estensione vocale mi mettono paura. Credo di aver convinto Conti grazie a un buon provino»

: «Mi piacerebbe imitare i mostri sacri della musica internazionale, mentre i tenori o i cantanti con una grande estensione vocale mi mettono paura. Credo di aver convinto Conti grazie a un buon provino» Antonino Spadaccino : «Amerei tantissimo imitare Stevie Wonder o Rod Stewart. Se potessi, cercherei di evitare esibizioni già viste in passato. La mia presenza è il frutto di un corteggiamento durato dieci lunghi anni»

: «Amerei tantissimo imitare Stevie Wonder o Rod Stewart. Se potessi, cercherei di evitare esibizioni già viste in passato. La mia presenza è il frutto di un corteggiamento durato dieci lunghi anni» Francesco Paolantoni affiancato da Gabriele Cirilli: «Sono affascinato da chi sa imitare. Io non ne sono mai stato capace ed è per questo che mi stimola l’idea di provarci. Non vorrei imitare le persone che mi sono antipatiche. Bastano già loro. L’idea del “ripetente” l’ha avuta Conti e l’ho subito sposata»

Tutti canteranno dal vivo, sulle basi e gli arrangiamenti realizzati dal Maestro Pinuccio Pirazzoli, e saranno seguiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e dalla “actor coach” Emanuela Aureli.

In giuria ritroveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ai quali in ogni puntata si aggiungerà un quarto giudice-imitatore diverso. Anche il pubblico da casa potrà esprimere le sue preferenze tramite i social, come l’anno scorso. Che lo spettacolo abbia inizio!