I 4 nuovi giudici di “X Factor 2024”. Conduce Giorgia

Le registrazioni delle audizioni partiranno il prossimo 6 e 7 giugno Alessandro Alicandri







Nella mattinata del 29 maggio arriva un notizia attesa da tempo, ovvero l'annuncio della rinnovata giuria di "X Factor". L'edizione italiana del talent show Sky cambia anche conduzione: arriva per la prima volta Giorgia.

I giudici invece vedono come punto fisso Manuel Agnelli e tre nomi nuovi: Paola Iezzi, Jake La Furia (celebre volto dei Club Dogo) e Achille Lauro.

Le prime audizioni prenderanno il via giovedì 6 e venerdì 7 giugno all'Allianz Cloud di Milano. Sono in arrivo, in attesa del prossimo settembre, altre novità sulla prossima edizione.

Ma torniamo alle novità già note. Giorgia è un volto decisamente amico di "X Factor": le sue canzoni sono state cantate decine di volte dai concorrenti e spesso è stata ospite dei Live, fin dalla prima edizione del 2008 (ricordate l'esibizione sulle note di "The long and winding road" con Morgan? Indimenticabile). Un volto molto familiare che porterà l'eleganza e la simpatia che abbiamo visto anche a Sanremo 2024 quando ha co-condotto con Amadeus la seconda serata con enorme successo.

Achille Lauro, cantautore dalla forte sensibilità e energia sul palco, è stato protagonista degli Home Visit nella dodicesima edizione al fianco di Mara Maionchi: tra i nomi selezionati c'era anche Leo Gassmann. Il suo modo di gestire il palcoscenico e la performance sotto ogni aspetto, dall'abbigliamento alle note, darà spettacolo. Jake La Furia ha forgiato la storia del rap italiano, con i Club Dogo ma anche nei suoi dischi solisti: è ancora oggi una delle penne più originali e divertenti del panorama rap, con un carattere piacevolissimo ma diretto e forgiato dalla strada (quella vera): un personaggio ancora tutto da scoprire.

Paola Iezzi, reduce da un'esperienza davvero bella come giurata di "Drag Race Italia", nel 2024 ha condotto con Chiara Iezzi il "Prima Festival". Preparatissima sul pop internazionale e appassionata di tutta la musica che fa ballare e entusiasmare il pubblico queer (e non solo), è una perfezionista con un carattere materno. Di certo ci stupirà con scelte musicali affascinanti. Manuel Agnelli è invece ormai un'istituzione con alle spalle già cinque edizioni nei panni di giudice: ama alzare l'asticella delle performance, non accontentandosi mai di quello che è il talento naturale dei ragazzi, offrendo loro nel percorso una solidità e un'autonomia (anche tecnica, non solo stilistica) uniche.

Insomma, si preannuncia un'edizione fatta di grande musica e di grande stile.