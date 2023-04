I concorrenti de “L’isola dei famosi”: ecco il cast ufficiale

Ilary Blasy è per la terza volta la conduttrice. Inviato Alvin e opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria Redazione Sorrisi







Ilary Blasi è per il terzo anno la conduttrice de "L'isola dei famosi", al via da lunedì 17 aprile su Canale 5. L'inviato sarà Alvin e gli opinionisti saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Come saranno suddivisi i naufraghi in Honduras? «Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras» così ci ha anticipato Ilary Blasi.

Sul numero di Sorrisi in edicola da martedì 11 aprile trovate la copertina con la foto di tutti i naufraghi e, nel servizio, tutte le interviste al cast di questa nuova edizione del reality.

I concorrenti de "L'isola dei famosi"