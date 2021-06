I look di Ilary Blasi: «Così scelgo abiti e gioielli per l’Isola»

L’esperto Rajan Tolomei per noi commenta i diversi stili della conduttrice de "L'isola dei famosi" Monica Agostini







Siamo al gran finale del reality show di Canale 5: “L’isola dei famosi” si conclude lunedì 7 giugno in diretta dall’Honduras, e per l’adeguamento alle regole di quarantena a causa della pandemia i concorrenti non saranno in studio. Dove certamente brillerà Ilary Blasi, la conduttrice che da qualche mese “governa” i collegamenti con le spiagge, gli ospiti e gli opinionisti.

Chissà che abito sceglierà, lei che ogni settimana ci stupisce con i suoi look femminili. Glielo abbiamo chiesto e con lei parliamo qui delle sue scelte di moda. «Non so ancora che cosa indosserò alla finale, sono indecisa tra due abiti. Certamente ci sarà un effetto da “tappeto rosso”, elegante con dettagli sensuali. Avrò orecchini importanti, spalline e tacchi molto alti!».

I look di Ilary Blasi a "L'isola dei famosi" Rosso fuoco Per ogni puntata ho deciso di avere dei grandi orecchini di Bozart, abbinati all’acconciatura, in stile rétro. Velluto viola All’abito viola di Lia Stublla ho abbinato orecchini e scarpe blu: abbiamo voluto creare un tocco diverso, non scontato. Completo in pizzo Ero comodissima, con questi sandali con zeppa di Le Silla. Erano perfetti insieme al completo in pizzo in stile Anni 70. Un grande nodo È il mio preferito, questo abito di Lia Stublla. Gli orecchini a clip sono importanti e rinforzati con nastro adesivo per renderli più stabili. Nero e due lacci Per la prima puntata ho scelto questo vestito di Lia Stublla: ha un po’ di coda. Ho abbinato scarpe fucsia fluo e maxi orecchini. Il rosso degli Anni 80 Abbiamo scelto di riprodurre gli Anni 80 nei capelli quasi ricci, negli orecchini di Bozart e nell’abito con spalline. Bianco a palloncino L’abito di Lia Stublla aveva maniche giganti a palloncino in stile bon ton, ma con la schiena nuda era molto sexy.

Non si tira indietro davanti a nulla, Ilary: «Una volta che ho deciso cosa mettere, poi mi concentro su quello che devo dire e non penso più al look. In diretta però trovo sempre dei modi per stare un po’ seduta, anche se da casa non si vede molto: durante le prove condotte da Massimiliano Rosolino o durante le nomination faccio entrare uno sgabello e mi ci appoggio».

Perché, diciamolo, anche stare in piedi quattro ore può sembrare una prova di forza, di quelle che fanno i naufraghi: «Immediatamente, a fine puntata, mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta, con cui vivo in casa ogni giorno. E opto per un comodo paio di scarpe da ginnastica. Mi sciolgo i capelli se sono raccolti e via, vado diretta in albergo».

Quest’esperienza sta per finire, cosa le mancherà? «Sicuramente la condivisione continua con chi si occupa del mio stile: ci scambiamo idee ogni giorno ed è molto divertente!».