I look eccentrici di Cristiano Malgioglio a “Tale e quale show”

Ogni venerdì sera ci siamo divertiti a vedere i vip in gara a "Tale e quale show" trasformarsi in grandi star della musica grazie all’aiuto di trucco e parrucco. Ma a stupire e incuriosire il pubblico sono stati anche i bizzarri look di Cristiano Malgioglio, che nel talent condotto da Carlo Conti è in giuria assieme ad Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

I look di Malgioglio Lady Gaga «Con questo look ho celebrato Lady Gaga, con un cappello che lei ha indossato all’ultimo Festival di Venezia e che io ho comprato addirittura nel 2002, durante uno dei miei viaggi. Lei per me è la più straordinaria popstar contemporanea. In tutta la sua naturalezza, la trovo straordinaria, incantevole». Diva degli Anni 30 e 40 «L’idea dell’outfit mi è venuta guardando un vecchio film in bianco e nero. Nelle pellicole con grandi dive degli Anni 30 e 40, come Lucille Ball e Gloria Swanson, appariva spesso il telefono a disco, che è un simbolo del passato e richiama anche il mondo della musica. E in un talent canoro mi sembrava azzeccato». Bette Davis «Questo potrebbe sembrare un look a metà tra l’ape Maia dei cartoni animati e un supereroe, ma non avevo in mente niente di simile. In realtà avevo visto un cappello indossato da Bette Davis. Io la adoro e ho avuto la fortuna di incontrarla a Campione d’Italia quando venne a ritirare un premio alla carriera. Ancora adesso mi vengono i brividi dall’emozione». Carmen Miranda «Con questo travestimento, che ricorda le teste di Moro siciliane, ho voluto omaggiare una grandissima artista, Carmen Miranda (cantante, attrice e ballerina famosa negli Anni 30). Fin da bambino la sua originalità mi ha affascinato. Adoro il suo uso esasperato dei colori, che mi mettono gioia ed esprimono la mia grande positività». Ballerina di burlesque «Credo che questo copricapo sia il più eccentrico mai indossato. Potrei andare sul tappeto rosso degli Oscar e mi fotograferebbero anche se nessuno sa chi sono (ride). Ho voluto mescolare l’effervescenza del mondo latino con quella delle ballerine del Burlesque. Eppure non amo gli aperitivi e sono anche astemio!». Strega cattiva «Mi sono travestito da strega cattiva, con unghie lunghissime e un copricapo da Medusa, la figura mitologica greca, che potrebbe essere esposto al museo del Louvre. Il costume ha richiesto più di un mese e mezzo di lavoro. E per struccarmi ho impiegato un’ora. Io ho un problema a un occhio e alla fine della puntata il mio oculista mi ha chiamato dicendomi: “Se continui così io non ti curo più!”».

«All’inizio Carlo mi aveva proposto di vestirmi con uno smoking bianco, ma ho risposto: “No, no, mica voglio essere uno sposo che non va all’altare, fammi provare qualcosa di diverso” (ride). E così è stato. Quando mi ha visto con l’outfit ispirato a Lady Gaga, nella prima puntata, è rimasto di sasso e si è entusiasmato» dice Malgioglio. «Comunque venerdì scorso ho pensato di vestirmi in total white, ma sempre con stravaganza, con tante piume e un cigno sulla testa. Mi è venuto in mente all’improvviso e mi ha ricordato i grandi musical. Poi, per la finalissima di venerdì 8 novembre ho studiato una grande sorpresa, non svelo niente ma resterete a bocca aperta». C’è comunque un desiderio che ancora non ha realizzato, come ci racconta: «Prima o poi, se tornerò a "Tale e quale show", vorrei un look ispirato a una icona ineguagliabile: Grace Jones!». Intanto, commenta per noi i look sfoggiati in questa edizione.