I momenti migliori del Serale di “Amici”

Ecco l’album dei ricordi, da ridere o commoventi, del talent che ha fatto il pieno di ascolti su Canale 5 Alessandro Alicandri







La 21ª edizione nei suoi punti salienti: le gag e i travestimenti, le sfide da non dimenticare e quella volta che il bravo presentatore...

I guanti di sfida tra i Professori

In ogni puntata tre partite hanno determinato (attraverso le decisioni della giuria) i candidati a lasciare il programma e gli allievi poi eliminati: la tensione è parecchia e per alleggerire l’atmosfera sono state preziose le sfide tra i professori. La squadra Celentano-Zerbi ogni sabato ha fronteggiato la squadra Cuccarini-Todaro su un terreno dove questi ultimi sono fortissimi: la danza e il canto. Dalla prima sfida dove Lorella e Raimondo hanno ballato sulle note di “Grease” e Rudy con Alessandra hanno vestito i panni di suore in “Sister act”, le risate non sono mai mancate. Con lettere di convincimento della giuria ed esibizioni sempre più folli, la squadra Celentano-Zerbi è riuscita a guadagnare terreno, vincendo anche molte sfide.

LDA eliminato a sorpresa

È successo lo scorso 23 aprile e in tutta onestà nessuno se lo aspettava. Luca D’Alessio, in arte LDA, è stato eliminato nella sfida finale contro Nunzio. Anche il ballerino siciliano alla notizia era incredulo, eppure Luca aveva già manifestato da qualche settimana una certa dose di stanchezza dopo mesi straordinari di duro lavoro e grandi successi. In effetti è stato lui, finora, il campione di vendite di questa edizione con il suo singolo “Quello che fa male”. Dopo l’eliminazione, Maria De Filippi ha raccontato che suo papà, Gigi D’Alessio, non ha mai in nessun momento contattato la trasmissione. Addirittura non ha nemmeno inviato, per evitare possibili fraintendimenti, i suoi tradizionali auguri di Natale a Maria.

Nino Frassica e “Amici Senior”

Presentato da Maria De Filippi come «un bravo conduttore», Nino Frassica il 9 aprile è stato esilarante. L’attore ha vestito i panni del presentatore di un presunto talent chiamato “Amici Senior”, nel quale strambi concorrenti potevano esibirsi per vincere un ricco montepremi. Si è distinto Gianfranco Padda (interpretato da Francesco Scali), cantautore romano in cerca di gloria che vuole cantare, non riuscendoci perché interrotto spesso da Frassica, il suo brano “Andiamo insieme noi due mano nella mano a cercare un domani”.

I duetti da urlo di Sissi e Alex

La professoressa Lorella li ha definiti le sue punte di diamante e il pubblico è sempre stato d’accordo. La virtuosa e timidissima Sissi e l’affascinante e prodondo Alex della squadra Cuccarini-Todaro hanno spesso cantato in duetti fantastici. Dall’emozionante “Just give me a reason” di P!nk con Nate Ruess a “Se piovesse il tuo nome“ di Elisa, hanno dimostrato ogni volta di essere non solo dei grandi cantanti, ma anche di avere voci in grado di emozionare il pubblico.

L’energia esplosiva di Giulia e dei professionisti

Speriamo che sia l’ultima edizione con le regole anti-Covid, anche perché la pandemia ha portato ad allontanare i professori, ballerini professionisti, dai ragazzi esordienti. È stato difficile ma a fin di bene: gli alunni dovevano rimanere isolati per evitare possibili focolai pandemici. Per questo motivo anche al Serale i professionisti sono dovuti rimanere spesso solo sullo sfondo. Tra loro ci sono tanti ex concorrenti di Amici come Giulia Stabile, vincitrice nel 2021 e alla sua prima vera esperienza lavorativa. Il suo entusiasmo esplosivo si è comunque percepito: brava Giulia!

Ma che bravi Serena e Luigi!

Sono molto diversi ma in comune hanno la stessa dedizione, l’assoluta professionalità e un talento immenso. Serena Carella, sotto la guida di Raimondo Todaro, nonostante un infortunio al ginocchio è riuscita in questi mesi a dare il massimo, convincendo persino la scettica Alessandra Celentano. Luigi Strangis invece è la definizione dell’artista completo: ottimo suonatore di chitarra e polistrumentista, ha saputo portare con la sua voce graffiante le emozioni del rock in un percorso originale e, per il futuro, ancora tutto da scoprire.

Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli... c’è di mezzo Sorrisi

È successo davvero: Rudy Zerbi ha tirato fuori dalla sua valigetta (che spesso contiene oggetti per dileggiare gli avversari) il numero di Sorrisi con in copertina Gerry Scotti. Il motivo di questo gesto è legato a una specifica intervista contenuta nel giornale, in cui Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno parlato con noi, tra le varie cose, di lui e della maestra Celentano. Chiamandoci con tono ironico “Il giornale dei sorrisi e delle canzoni”, Rudy ha risposto per le rime alle critiche rivolte dalle due prof, che ha definito «gggiovani».

Il carattere di Nunzio

Se c’è una persona che ricorderemo di questa edizione è Nunzio Stancampiano. Entrato a un passo dal Serale dopo l’infortunio di Mattia Zenzola, si è fatto strada arrivando fino alla settima puntata. Nunzio era “l’altra possibile scelta” di Raimondo Todaro per un banco dedicato ai ballerini di ballo latino, ma alla fine l’ha spuntata Mattia. Nunzio, che da bambino è stato allievo di Raimondo, ci è rimasto male e non ha risparmiato feroci polemiche sui social. È rientrato e ha chiesto scusa, ma la sua indole scatenata l’abbiamo vista anche al Serale, in particolar modo con Alessandra Celentano che l’ha aspramente criticato fin dal primo giorno del programma. A lei Nunzio dedicava dei tutorial video in inglese su come ballare le danze latine, visto che lei stessa si è detta non competente sui balli da sala. Questi momenti surreali hanno così conquistato le simpatie del pubblico.