I Pasticcieri: «Ecco come “Pechino Express” ci ha cambiato»

Damiano e Massimiliano Carrara ci raccontano la loro esperienza Giulia Ausani







Dopo aver primeggiato in otto gare, la coppia dei Pasticcieri ha trionfato anche nella finale di "Pechino Express", condotta come sempre da Costantino Della Gherardesca. Lacrime, gioia e tantissime emozioni per il duo composto dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. «In tv si vede solo l'un percento di quello che succede davvero» ci hanno detto quando li abbiamo intervistati dopo la finale «Abbiamo vissuto un'esperienza assurda e meravigliosa».

Come per le passate edizioni, anche voi avete scoperto la vittoria guardando la puntata. Com'è stato?

Damiano: «In un'ora e 50 abbiamo rivissuto tutte le emozioni del momento, abbiamo pianto come bambini proprio come in puntata».

Massimiliano: «Vederla con gli altri viaggiatori poi è stato come essere di nuovo lì».

Come vi ha cambiato questa esperienza?

Massimiliano: «Ci ha cambiato in meglio, perché quando conosci persone che non hanno niente ti accorgi di quanto sono grandi rispetto a noi».

Damiano: «Sono persone che non hanno niente e danno tutto. Il mondo dovrebbe essere così».

Sentite ancora le persone che vi hanno ospitato?

Damiano: «Ci siamo scambiati i contatti e speriamo di rivederle, non sappiamo se lì o magari ospitandoli in Italia».

Massimiliano: «Abbiamo mantenuto i rapporti e questa è la cosa più bella di tutti».

Ci raccontate qualcosa che non abbiamo visto in tv?

Damiano: «Noi abbiamo vinto otto gare su dieci, quindi arrivando anche diverse ore prima degli altri avevamo tempo per vivere davvero i posti. Nel Laos ad esempio abbiamo trovato i bomboloni fritti al mercato. Ma la prima notte in Sri Lanka mi è proprio rimasta nel cuore: ci ha ospitato un uomo che ha perso il padre e il fratello nello tsunami del 2005. Diceva di avere due cuori: uno è quello che gli batte nel petto, l'altro invece quello che gli permette di affrontare le avversità della vita. E ci ha detto che quella sera il suo secondo cuore batteva forte, perché eravamo entrati nella sua vita per caso. Abbiamo pianto mentre registravamo».

Massimiliano: «Io mi sono affezionato a questa bimba di tre anni: giocavamo assieme e intanto le insegnavo qualche parola di italiano e lei le ripeteva con una pronuncia perfetta. Quella sera abbiamo usato i soldi che non avevamo speso per comprare un fiore per chi ci ospitava: mamma, nonna e figlia».

Qual è stato il momento più difficile?

Damiano: «Sicuramente confrontarci con la danza [ride]».

Massimiliano: «Ci abbiamo messo due ore. Alla fine ci hanno detto sì per disperazione [ride]».

Prima di "Pechino Express" avevate mai fatto un viaggio con zaino in spalla?

Damiano: «Mai. Ma ce la siamo goduta».

Massimiliano: «Io sono stato in Tailandia, ma non così.»

Lo rifareste?

Damiano: «Io e Massi in giro per il mondo, a scrocco stile "Pechino"? Sì. Potrebbe diventare un programma televisivo...».