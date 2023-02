I primi 4 mesi del “GF Vip”

Il reality di Alfonso Signorini ha superato il traguardo dei 4 mesi: ripercorriamo i fatti clou Simona De Gregorio







Casa, dolce casa? Sì, ma non sempre. Tanto nella realtà quanto nel reality di Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italia. Nella Casa del "GF Vip", il programma condotto da Alfonso Signorini, infatti, si vivono tutti i sentimenti: nascono amori, amicizie, ma ci sono anche invidie e strategie, e non mancano le liti (proprio come accade per tutti noi). Col passare del tempo, poi, in vista del gran finale previsto per il 3 aprile, l’atmosfera si sta scaldando sempre più. E qui, intanto, vogliamo ricordare alcuni episodi clou e curiosità di questi primi quattro mesi.

Il seduttore

Il titolo di rubacuori va ad Antonino Spinalbese. Dopo aver archiviato i flirt con l’ereditiera Ginevra Lamborghini, le influencer Giaele De Donà e Oriana Marzoli, l’hair stylist si è avvicinato all’attrice Nicole Murgia. «Con Nicole vedo qualcosa di duraturo nel tempo» ha detto nel Confessionale. Di parere contrario è il modello Luca Onestini. Dopo aver chiarito con l’influencer Nikita Pelizon che tra loro può esserci solo una amicizia, e forse neanche quella visti i recenti dissappori, ha dichiarato che cerca l’amore vero, e intende trovarlo lontano dalle telecamere. Almeno per adesso...

Che scivolone

Sembra, invece, non riuscire a resistere al fascino femminile Attilio Romita. La sua attrazione per l’attrice e modella Sarah Altobello è costata cara al giornalista, lasciato in diretta dalla compagna Mimma Fusco. Riusciranno a recuperare il rapporto quando lui tornerà a casa?

Vero amore?

Per ora l’unica storia ufficiale è quella tra l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi e il volto di "Forum" Edoardo Donnamaria. Tanto che la gieffina ha fatto impazzire il web quando ha chiesto agli autori un test di gravidanza col sospetto di essere incinta. E c’è chi pensa che sulla passione vinca la strategia!

Un brutto scherzo

Non ha invece nascosto di essere in cerca di moglie Edoardo Tavassi, già ex concorrente de "L’isola dei famosi". Sorridente e solare, è però scivolato su una buccia di banana quando ha fatto un brutto scherzo a Oriana, mettendo della cenere di sigaretta nel bicchiere della venezuelana che ha bevuto il drink come se nulla fosse. Un vero dongiovanni...

Padri e figli

Tuttavia Edo Tavassi si è riscattato con il commovente racconto della sua infanzia, in cui dopo la separazione tra i suoi genitori, ha vissuto con la madre. E non è da solo: Davide Donadei, l’ex tronista di "Uomini e donne", non ha trattenuto le lacrime parlando del padre, che lo ha abbandonato all’età di quattro anni.

Lo stile!

I vipponi nella Casa sfoggiano tantissimi look, per tutte le occasioni. A proposito di vestiti, tra scollature e spacchi vertiginosi delle altre concorrenti, a cominciare da Oriana e Antonella, Micol Incorvaia si distingue per le scelte bon ton e i capi low cost: con le sue gonnelline e vestiti romantici il web l’ha proclamata icona di stile. Del resto, visto che ha in tasca un diploma in moda non poteva essere altrimenti!