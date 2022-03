I segreti e il dietro le quinte di “Il cantante mascherato”

La conduttrice ci porta a scoprire in esclusiva il backstage dello show più misterioso della televisione Stefania Zizzari







L'Auditorium Rai del Foro Italico è ormai come una casa per Milly Carlucci. È qui che conduce le edizioni di “Ballando con le stelle” dal lontano 2005 ed è sempre qui che va in onda con il suo show “Il cantante mascherato”. Ed è proprio per raccontare come nasce questo “colorato” e allo stesso tempo misterioso programma, prodotto da Endemol Shine Italy, che siamo andati a trovarla “a casa sua”.

Già normalmente entrare all’Auditorium non è semplice: ci sono due controlli, uno al cancello esterno e uno al portone interno. Da quando poi la struttura ospita “Il cantante mascherato” i controlli si sono moltiplicati. Le guardie giurate sono anche negli spazi interni: è impensabile riuscire a curiosare liberamente tra i corridoi. Mantenere il riserbo sui personaggi che si nascondono nelle meravigliose maschere è d’altronde un dogma imprescindibile. Ma noi abbiamo il permesso di Milly. E seguiamo la padrona di casa nel backstage più misterioso della tv.

Per le prove in studio con le maschere, i vip vengono convocati e restano all’Auditorium solo il tempo necessario. Ovviamente è vietato socializzare... A guardia dei camerini delle maschere ci sono gli “alter ego” dei vip. Ogni personaggio ha il suo e non conosce l’identità degli altri vip. La sala prove di canto è perfettamente insonorizzata, per non far riconoscere l’identità dei vip dalla loro voce. Siamo nel retropalco accanto all’arrivo del montacarichi che porta le maschere al livello del palco (è più in alto rispetto ai camerini), a pochi metri dall’entrata in studio. Simone di Pasquale, coreografo dello show, prova il balletto che accompagna Pinguino. L’alter ego di Pinguino lo assiste in tutto, anche facendogli aria con un piccolo ventilatore durante le prove.

Milly, siamo nel suo camerino, c’è un bel divanetto bianco immacolato: ma lei non si riposa mai?

«No (ride). In effetti qui ci sto poco: sono sempre in giro tra lo studio, le salette per le prove di canto e nei camerini delle maschere. Non mi fermo mai».

È ora di cena.

«Mangio in camerino quello che mi porto da casa. Anche perché a quest’ora il bar è chiuso».

Cosa prevede il menù stasera?

«Riso basmati con verdure, curcuma e tanto zenzero. Io amo lo zenzero, lo metto ovunque a tocchetti, lo mangerei anche a morsi!».

E dopo cena?

«Si riprendono le prove, in genere vanno avanti fino a mezzanotte e mezza».

La mattina quando arriva?

«Verso le 11. Si comincia con la riunione con gli autori nella nostra saletta al secondo piano».

Sono 17 anni che fa su e giù per queste scale. L’Auditorium lo conosce come le sue tasche.

«E le persone che ci lavorano sono come di famiglia. Quando mi affaccio al bar mi sento dire: “Milly, caffè doppio?”. Tutti conoscono il mio debole per il caffè (ride)».

Per i corridoi si aggirano furtive delle inquietanti figure nere...

«Ogni personaggio quando si sposta ha il casco e il mantello con il cappuccio nero. Accanto a lui c’è un “alter ego” vestito allo stesso modo e di statura e corporatura uguali. Serve a “depistare”».

Quante sono le persone che conoscono l’identità dei personaggi in gara?

«Siamo in dieci. Io, il mio autore e collaboratore Giancarlo De Andreis, un ristretto gruppo di persone della produzione Endemol e coloro che curano la creazione e la manutenzione delle maschere».