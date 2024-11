Il 67° “Zecchino d’Oro” è condotto da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni

La gara canora dei piccoli, dal 29 novembre al 1° dicembre, vedrà Carlo Conti come presentatore della finale Tiziana Lupi







Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni non si conoscevano prima di trovarsi insieme sul set di un servizio fotografico. Ma l’incontro è stato così piacevole che ora promettono di condurre insieme un’edizione spumeggiante. Di cosa stiamo parlando? Della 67a edizione dello "Zecchino d’Oro". In coppia, infatti, presenteranno le puntate pomeridiane del 29 e 30 novembre su Rai1, mentre a presentare la finale della gara canora dei piccoli sarà Carlo Conti il 1° dicembre. «Lorenzo è molto dinamico, ama la musica ed è ricco di idee» dice lei. E lui aggiunge: «Ci sono persone che, appena le incontri, ti sembra di conoscerle da sempre. Con Carolina è stato così. Alla fine del servizio fotografico chiacchieravamo come due amici che si sono ritrovati dopo tanti anni».

Un’amicizia nata sotto il segno dell’Antoniano di Bologna, con cui entrambi avete già collaborato.

Carolina: «Io ho condotto lo "Zecchino d’Oro" anche l’anno scorso. È stata una bellissima esperienza, quella che desiderano tutti coloro che, come me, lavorano da tanti anni nel mondo dello spettacolo per i bambini».

Lorenzo: «Per me è la prima conduzione e mi sembra di vivere un sogno, ma in realtà il percorso di avvicinamento era già iniziato da un po’ di tempo. Nel 2021 il Piccolo Coro dell’Antoniano ha collaborato al mio brano Insieme, che faceva parte di un progetto europeo con un messaggio di unione fra i popoli. E nel 2023 ho scritto con mio fratello Michele Puz Puz Puzzola, una delle canzoni in gara allo Zecchino lo scorso anno».

Come tutti i bambini, anche voi guardavate lo "Zecchino d’Oro" quando eravate piccoli?

Carolina: «Certo! Ricordo ancora quei pomeriggi con tutta la famiglia davanti al televisore: ognuno provava a indovinare quale sarebbe stata la canzone vincitrice. Quando, però, sono entrata a far parte del mondo dello Zecchino mi sono resa conto che in realtà le canzoni sono solo la punta dell’iceberg dell’Antoniano, che è una grande istituzione anche a livello benefico. Penso, ad esempio, all’Operazione Pane Antoniano con cui si sostengono le mense francescane in Italia e nel mondo».

Lorenzo: «Io ho un ricordo particolare dello Zecchino perché lo lego non tanto alla trasmissione che guardavo a casa, ma ai campeggi estivi dove la baby dance, l’angolo per far ballare i bambini, era ed è tuttora “monopolizzata” dalle canzoni dello Zecchino. Sono canzoni universali che creano un clima di allegria. Insomma, se penso allo Zecchino non mi viene in mente un pomeriggio d’inverno sul divano, ma un ballo in infradito nei campeggi del grossetano (in Toscana, ndr)».

E ora che siete cresciuti?

Carolina: «Non vedo l’ora che cominci perché mia figlia Angelina, che ha 17 mesi, ha appena imparato a “ballare” e sapere che lo farà guardando lo Zecchino mi emoziona».

Lorenzo: «Io quest’anno lo conduco, che si può volere di più? Di cosine importanti finora ne avevo fatte un bel po’ ma questa le batte tutte».

La canzone preferita?

Carolina: «Quando ero piccola ne avevo tante, ma dall’anno scorso ce n’è una in più: "Ci pensa mamma", scritta da Piero Romitelli. Avevo partorito da poco e quella canzone l’ho sentita mia».

Lorenzo: «"Il coccodrillo come fa?" è geniale, una vera e propria hit, molto ascoltata anche su Spotify. È uno dei due capolavori, insieme con "Imagine" di John Lennon, che avrei voluto scrivere io».