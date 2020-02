Il Cantante Mascherato: il vincitore è il Coniglio

01 Febbraio 2020 | 11:00 di Lorenzo Di Palma

Dopo sole quattro puntate è finita la sfida del Il Cantante Mascherato, la prima edizione dello show in maschera fortemente voluto da Milly Carlucci che ha portato il format coreano in Italia. Al termine della contesa è stato il Coniglio a spuntarla, vincendo l’ultima sfida contro il Leone, venerdì 31 gennaio, su Rai1. E dietro la maschera del Coniglio si celava, come da molti indovinato, Teo Mammucari che ha svestito il “completo da Iena”, per una volta, per dedicarsi alla sua grande passione per il canto.

Dietro la maschera dell’antagonista che fino all’ultimo gli ha conteso la vittoria, il Leone, c’era invece Al Bano, secondo classificato. Terzo si è piazzato il Mastino Napoletano, che poi era il tarantino Alessandro Greco, che si è prodotto, dice, in “un omaggio a Napoli, città alla quale devo molto…”.

Quarto si è invece classificato l’Angelo, che si è rivelato Valerio Scanu, mentre la voce del Mostro, in quinta posizione, era quella di Fausto Leali. Al televoto, nelle scorse settimane, erano già state eliminate e “smascherate” da Milly Carlucci: Orietta Berti, ovvero l’Unicorno, Arisa che era il Barboncino ed Emanuela Aureli, il Pavone.