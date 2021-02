“Il cantante mascherato”: il vincitore è il Pappagallo. Il riassunto della finale

Svelate tutte le maschere nella serata dei duetti Il Pappagallo e Milly Carlucci Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Al grido di “giù la maschera!” è stata vinta dal Pappagallo la seconda edizione de Il Cantante Mascherato, che a furor di popolo si è aggiudicato la finale del “talent game musicals” condotto da Milly Carlucci venerdì 26 febbraio in prima serata su Rai1. E sotto la variopinta ma rossa maschera del pennuto si è rivelato Red Canzian, ex membro dei Pooh e mito della musica leggera italiana. D’altronde la sua padronanza del palco, il suo stile, confermato anche nel duetto con Rita Pavone, e non ultima la sua voce, erano state riconosciute da molti, compresi i cinque della giuria.

Red Canzian, senza costume però, è stato anche protagonista di un altro duetto, un’esplosiva versione di Un amore così grande, cantata con la Farfalla, che partita dallo spareggio iniziale con Orsetto, poi si è classificata seconda. E avevano ragione Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo: la Farfalla non era Anna Tatangelo come scommetteva Francesco Facchinetti, ma bensì Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta, cantante (ma anche attrice e scrittrice come gli indizi disseminati nel corso delle puntate lasciavano supporre) tarantina, dotata, come ha ben dimostrato nello show, di una voce da soprano.

Red Canzian vince "Il Cantante Mascherato" Credit: © Rai Mietta la Farfalla Credit: © Rai Max Giusti il Lupo Credit: © Rai Simone Montedoro è l'Orsetto Credit: © Rai Il Pappagalo con Rita Pavone Credit: © Rai Red Canzian e la Farfalla Credit: © Rai Anna Tatangelo e il Lupo Credit: © Rai L'Orsetto e Cristina D'Avena Credit: © Rai Patty Pravo Credit: © Rai Caterina Balivo Credit: © Rai Flavio Insinna Credit: © Rai

Anna Tatangelo, per mischiare le carte, è comunque intervenuta nella puntata cantando Se bruciasse la città insieme al Lupo, che per molti era sicuramente Gigi D’Alessio e che si è piazzato al terzo gradino del podio. Il Lupo però non era neanche napoletano: a camuffare l’accento è stato infatti Max Giusti, che a lungo ha ingannato anche la giuria.

Quarto classificato, eliminato a inizio puntata dopo il primo spareggio, l’Orsetto, la maschera più amata dai bambini, protagonista di un duetto con Cristina D’Avena sulle note delle sue sigle più famose che ha fatto scatenare lo studio. La sua reale identità è stata a lungo dibattuta dalla giuria: i nomi proposti andavano da Paolo Belli a Fedez, passando per Cassano e Valentino Rossi, ma alla fine Caterina Balivo e Costantino avevano avuto la giusta intuizione riconoscendo sotto il costume Simone Montedoro, attore in tante fiction tv, una su tutte Don Matteo.