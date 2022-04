“Il cantante mascherato”: il vincitore è la Volpe. Il riassunto della finale

Svelate tutte le maschere nell’ultima serata. Patty Pravo, Lino Banfi e Giancarlo Magalli tra gli ospiti di Milly Carlucci Il cantante mascherato Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È la Volpe la vincitrice dell’edizione 2022 de “Il cantante mascherato”, il talent game di Rai1 la cui finalissima è andata in onda venerdì 1° aprile, in prima serata. Ultima maschera a essere stata svelata, celava al suo interno l’attore Paolo Conticini, come da tutti riconosciuto da un po’ di puntate, che ha però rivelato eccellenti doti canore, ricevendo anche una proposta di duetto da parte di Iva Zanicchi, intervenuta anche nella finale dello show. Per lui, finalmente una vittoria, dopo i tanti secondi posti ai vari talent a cui ha partecipato, per esempio “Ballando con le Stelle”.

Secondo classificato è stato invece il Pulcino, che si è arreso solo all’ultima sfida con Volpe, combattuta a suon di canzoni di Patty Pravo, intervenuta anche lei, per cantare la sua “Dimmi che non vuoi morire”. Nel Pulcino c’erano solo due personaggi, un padre e una figlia: Lino e Rosanna Banfi, che entrati in gioco solo da una puntata hanno comunque conquistato tutti e anche la finale. Banfi dopo lo smascheramento ci ha tenuto a ricordare il recentemente scomparso Gianni Cavina.

Terzi classificati ex aequo sono stati invece la Lumaca e il Camaleonte. Anche nella prima c’erano un padre e una figlia, Giancarlo e Michela Magalli, che hanno depistato tutti grazie alle doti di imitatore del primo, che si è esibito in un notevole accento napoletano e in varie interpretazioni di cantanti famosi. Mentre Michela Magalli si è rivelata un’ottima cantante. Tanto che molti avevano pensato ai Gemelli di Guidonia, pure intervenuti come ospiti, tanto per confondere ancora di più le acque.

Nel Camaleonte, invece, si celava Riccardo Rossi, pure lui individuato dopo poche puntate dai membri della giuria: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa, che anche stasera si è esibita cantando e ballando con Vito Coppola, con il quale ha vinto l’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”.

Il quarto posto in solitaria, se l’è aggiudicato, infine, SoleLuna, battuto allo spareggio iniziale dal Camaleonte. E sì, sotto la maschera c’era Cristiano Malgioglio, riconosciuto subito da tutti, eppure arrivato incredibilmente indenne dallo smascheramento alla finalissima dello show.