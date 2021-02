“Il cantante mascherato”: svelata chi è la Pecorella e (di nuovo) Baby Alieno. Il riassunto della seconda puntata

06 Febbraio 2021 | 00:48 di Lorenzo Di Palma

Doppio spareggio e doppia eliminazione nel secondo appuntamento del Il Cantante Mascherato, il “talent game show” di Rai1 in onda venerdì 5 febbraio. Milly Carlucci ha infatti iniziato la puntata riproponendo lo spareggio non effettuato la scorsa settimana per il forfait dei Ricchi e Poveri, che in collegamento da Genova hanno raccontato di non aver avuto proprio un malore all’interno della maschera del Baby Alieno, ma il caldo li ha comunque costretti a uscirne fuori e ritirarsi. La maschera è stata comunque riproposta con nuovi concorrenti e Baby Alieno ha così vinto lo spareggio iniziale contro Pecorella, che eliminata dalla gara è stata costretta a rivelarsi: ad animarla era Alessandra Mussolini e l’unico ad averne indovinato l’identità è stato Flavio Insinna, il “Romano Prodi della tv” secondo Costantino Della Gherardesca.

Il “nuovo” Baby Alieno, però si è ritrovato a fine puntata di nuovo a rischio eliminazione, in spareggio contro la Tigre Azzurra, scelta dai 30 “detective” presenti in studio al posto della Farfalla. In questo secondo spareggio Baby Alieno è stato però sconfitto e dal maxi costume sono sbucati fuori Gigi & Ross che avevano ingannato tutti anche grazie al falsetto di Gigi, scambiato da Francesco Facchinetti per quello di Cristina D’Avena.

Più votato sui social è stato il Lupo che ha cantato Cercami di Renato Zero e secondo la maggioranza della Giuria è Gigi D’Alessio. Preferito di Patty Pravo è stata la Tigre Azzurra (Gianluca Guidi?) che ha presentato Il Pescatore di De Andrè. Flavio Insinna ha preferito l’Orsetto (è Paolo Belli?), mentre Francesco Facchinetti ha “salvato” il Gatto, stasera alle prese con Bon Jovi e con accento non proprio del New Jersey, che ha identificato come Gabriel Garko. Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo hanno infine promosso alla terza puntata, rispettivamente, Pappagallo e Giraffa. L’applauso più lungo e sentito però, è stato riservato al compleanno di Fabrizio Frizzi, ricordato da Milly Carlucci, che avrebbe compiuto 63 anni.