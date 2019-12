«Il Cantante Mascherato»: svelata la Giuria

24 Dicembre 2019 | 12:48 di Lorenzo Di Palma

Saranno Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto i quattro giurati d’eccezione del nuovo talent Il Cantante Mascherato, versione italiana de "The Masked Singer", in cui otto personaggi del mondo dello spettacolo si esibiscono completamente celati da eccentrici e sfarzosi che nascondono la loro reale identità.

Il nuovo format di Rai1 sarà condotto da Milly Carlucci a partire dal prossimo venerdì 10 gennaio in prima serata in forma “sperimentale” per solo quattro puntate. Milly Carlucci nelle scorse settimane aveva già svelto le otto “maschere” - l'unicorno, il mastino napoletano, il leone, il coniglio, il mostro, il pavone, l'angelo e il barboncino - che preserveranno la condizione fondamentale su cui si basa il programma: l’assoluta segretezza della reale identità delle otto celebrità che si sfideranno.