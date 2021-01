“Il Cantante Mascherato”: svelata la prima maschera

30 Gennaio 2021 | 17:39 di Lorenzo Di Palma

Un esperimento riuscito a metà. A causa di un imprevisto (dopo quello del ballerino positivo al Covid), la prima puntata della seconda edizione del Il Cantante Mascherato, lo show del sabato sera di Ra1, si è conclusa senza la necessità di uno spareggio, per il ritiro di una delle nove maschere, il “Baby Alieno”, che ha accusato un malore durante l'esibizione.

E da sotto l'imponente mole del curioso alieno rosa con tanto di navicella spaziale, si sono materializzati i Ricchi e Poveri. I quattro componenti del gruppo - Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu - si erano infatti stipati in un solo costume, ma quando hanno iniziato l’esibizione del ballottaggio con "la Pecorella", sulle note del “Medley Luna”, si è subito capito che qualcosa non andava per il verso giusto, visto l'affanno e la voce spezzata del quartetto all'interno del fantascientifico costume, tanto che sui social è subito partito l’hashtag: #Salviamobabyalieno.

Milly Carlucci è stata perciò costretta a interrompere l’esibizione per rassicurarsi sulle condizioni dei quattro all'interno del costume, che poi hanno preferito uscirne fuori, svelandosi al pubblico e, di conseguenza, dichiarando forfait. "Questa maschera è molto complessa - ha spiegato quindi Milly Carlucci - è una sorta di esperimento genetico". Appunto un esperimento riuscito a metà.