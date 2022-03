“Il cantante mascherato”: svelati chi sono Gatta e Pinguino. Il riassunto della semifinale

Anche nella sesta puntata due eliminazioni, dopo i duetti con Al Bano, Arisa e Gigi D’Alessio. L’omaggio a Mina di Alba Parietti e Cristina D'Avena Il Cantante Mascherato Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Si è conclusa con due smascheramenti anche la semifinale del “Cantante Mascherato”, in onda venerdì 25 marzo in prima serata su Rai1. Si sono tolti la maschera il Pinguino e la Gatta, appena entrata in gioco insieme con Pulcino che invece è passato direttamente alla finale con la Volpe e la Lumaca. Mentre Camaleonte e Soleluna si contenderanno l’ultimo posto disponibile nello spareggio che aprirà la prossima puntata.

Sotto il costume della Gatta, vera meteora di questa edizione, si celava, come d’altronde si era ben capito, Eleonora Giorgi, riconosciuta però dalla sola Caterina Balivo ed eliminata dal gioco dopo lo spareggio iniziale con Lumaca e Pulcino.

Aveva sostituito Vianello nel costume del Pinguino, invece, Gabriele Cirilli, riconosciuto da tutti e quattro i giudici del programma, nonostante i depistaggi vocali. Cirilli è stato smascherato a fine puntata, dopo uno spareggio con Soleluna, che oramai tutti ritengono sia Cristiano Malgioglio.

“L’innovazione” della Maschera d’Oro, ancora una volta non ha dato frutti. È stata affidata ancora una volta a Francesco Facchinetti che l’ha usata contro il Camaleonte, che però non è Morgan, come lui riteneva. Dopo le “investigazioni” dei quattro giudici, resta invece in piedi, come ipotesi della sua identità, quella relativa a Riccardo Rossi.

Tra gli ospiti due delle prime eliminate dal gioco, Cristina D'Avena e Alba Parietti che ha ricordato il compleanno di Mina, cantando (ma sembrava in playback) una sua canzone.

I duetti, invece, sono partiti con Al Bano che ha cantato “È la mia vita” con Volpe (su di lui proprio il cantante di Cellino ha introdotto una nuova ipotesi: Max Tortora) e “Nostalgia canaglia” con Soleluna.

Per proseguire con Arisa che ha duettato con Gabriele Cirilli/Pinguino in “Mi sento bene” e in “Sincerità” con Pulcino, che celando al suo interno più di un personaggio è un bel rebus su cui fioccano le ipotesi.

Proprio come sulla Lumaca che ha cantato “Non mollare mai” con Gigi D’Alessio, che si è esibito anche con il Camaleonte sulle note di “Mon Amour” per poi commentare, aggiugendo un ulteriore indizio: “Tene proprio ’na bella panza!”.