“Il cantante mascherato”: svelati chi sono il Drago e la Medusa. Il riassunto della quinta puntata

Due smascheramenti, anche se di due personaggi oramai abbondantemente individuati, ma pure l’annuncio di una puntata in più, in cui entreranno in gioco due nuove maschere: il Pulcino e la Gatta. È questo il bilancio del quinto appuntamento con lo show-gioco “Il Cantante Mascherato”, in onda venerdì 18 marzo in prima serata su Rai1, in cui sono state svelate le identità del Drago e della Medusa.

Il Drago altri non era che Simone Di Pasquale, impegnato anche nelle coreografie dello show, ed è stato smascherato a inizio puntata dopo lo spareggio che lo ha visto contrapposto a Lumaca, sulla cui identità invece continuano a fioccare ipotesi: da Lino Banfi e Magalli con famiglia, passando per i Gemelli di Guidonia.

La Lumaca, vera specialista che poi ha vinto anche lo spareggio finale con Medusa, dovrà comunque vedersela, all’inizio della prossima puntata, con le due nuove maschere, che entrano in gara in semifinale, visto che la trasmissione ha guadagnato una puntata in più (saranno sette e non sei).

Anche Medusa, smascherata nel finale, era già stata individuata, anche dai quattro “investigatori” ufficiali del programma - Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa - concordi nel ritenere che poche cantano come Bianca Guaccero, attrice, presentatrice e cantante, che in effetti si celava sotto il variopinto costume.

La Maschera d’Oro, introdotta nella scorsa puntata, anche in questa non è servita a svelare l’identità di nessun concorrente. È stata affidata a Francesco Facchinetti che l’ha usata con sicurezza “contro” Soleluna, scommettendo - e perdendo - sul fatto che fosse Massimo Lopez. Ma se non è lui o Savino, forse è proprio Cristiano Malgioglio o, al massimo, Max Giusti che pure è intervento nello show per confrontarsi proprio con il famoso paroliere e Lopez.

Protagonista dei primi duetti è stato Red Canzian, emozionato e applauditissimo, reduce da due mesi di ospedale, che ha duettato con Volpe (Paolo Conticini o Luca Ward, al massimo Alessandro Preziosi come dice Insinna) in “Uomini soli” e con Medusa/Bianca Guaccero in “Noi due nel mondo nell’anima”.

Quindi è stata la volta di Ivana Spagna che con Lumaca e Camaleonte (Riccardo Rossi o Francesco Monte) ha riportato tutti alla Dance anni 80 con “Easy lady” e “Call me”; per finire con Orietta Berti che ha duettato con il nuovo Pinguino in “Finché la barca va” e con Soleluna in “Lunapiena”, per poi esibirsi da sola con il pezzo sanremese, chiuso con un saluto e un augurio sentito a Fedez.