“Il cantante mascherato”: svelati chi sono il Pastore e il Pesce Rosso. Il riassunto della quarta puntata

Due eliminazioni dopo i duetti con Rettore, Edoardo Vianello, Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti Milly Carlucci e il Pastore smascherato Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Sono sette le maschere rimaste in gara dopo le due eliminazioni del quarto appuntamento con “Il Cantante Mascherato”, venerdì 11 marzo un prima serata su Rai 1. Ma sono state smascherati i due personaggi dei quali tutti avevano indovinato l’identità, in fondo: il Pastore Maremmano e il Pesce Rosso.

Il primo era naturalmente Riccardo Fogli. “Penso che mettiate sempre uno dei Pooh per farmene indovinare almeno uno”, ha commentato Francesco Facchinetti, campione di ipotesi strampalate. Ma perfino lui aveva indovinato. Fogli è stato svelato in apertura di puntata, dopo lo spareggio con il Drago, rimasto in sospeso dalla settimana scorsa.

Il Pesce Rosso, che invece era Vladimir Luxuria, è stato smascherato a fine puntata, eliminato dal televoto che lo vedeva contrapposto allo specialista Drago e alla Lumaca. Tolta la maschera, “l’unica che abbia mai messo in vita mia”, Luxuria è pronta per trasferirsi come opinionista alla prossima “Isola dei Famosi”.

Prima protagonista dei duetti con le maschere è stata una smagliante Rettore che ha intonato la sanremese “Chimica” con la bravissima Medusa, che potrebbe essere sia Bianca Guaccero che Claudia Gerini, e “Kobra” con Pesce Rosso/Vladimir Luxuria.

L’ha seguita Edoardo Vianello che liberatosi della maschera del Pinguino, ha volentieri duettato con il suo sostituto, sulla cui identità subito sono fioccate le più varie ipotesi, e con la Lumaca, del quale si è capito ben poco. L’unica cosa certa è che sembra contenga più di una persona: e se fossero i The Jackal?

Facchinetti è poi sceso dal podio della giuria con il suo pigiama per duettare con Camaleonte (Flavio Insinna è sicuro che sia Riccardo Rossi) con la sua “Capitano Uncino” e con Soleluna in un medley che univa Jovanotti e Alan Sorrenti. Di Soleluna, che è chiaramente Cristiano Malgioglio o uno dei suoi numerosi imitatori, adesso si sa, grazie al nuovo meccanismo della “maschera d’oro” affidata a Caterina Balivo, che sicuramente non è Nicola Savino.

Infine Iva Zanicchi, che stasera sostituiva anche in giuria Arisa, impegnata con la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e Paraolimpiadi a Pechino dove canterà l’inno di Milano/Cortina 2026, ha duettato ancora una volta con la Volpe (per la maggioranza della giuria è Paolo Conticini) e il Drago.