“Il cantante mascherato”: svelati chi sono Tigre Azzurra e Giraffa. Il riassunto della terza puntata

13 Febbraio 2021 | 00:36 di Lorenzo Di Palma

Torna il Leone e la Tigre e la Giraffa lasciano il programma. Sono rimasti in cinque i concorrenti che passano alla semifinale di venerdì prossimo de Il Cantante Mascherato, dopo la doppia eliminazione della Tigre Azzurra e della Giraffa nel corso della terza puntata del “talent game show” di Rai1 in onda venerdì 12 febbraio.

La Tigre Azzurra è stata smascherata a inizio puntata, dopo l’esibizione collettiva sulle note di Felicità insieme con il Leone, ovvero Al Bano, protagonista della scorsa edizione tornato nel suo costume in veste di ospite e "super investigatore" che però non ha riconosciuto nessuna voce in particolare.

La Tigre Azzurra, che poi si è rivelato essere Mauro Coruzzi, in arte Platinette, tirato in ballo più volte dai membri della giuria anche in relazione ad altre maschere, ha perso il primo spareggio della serata contro l’Orsetto e ha lasciato la competizione dopo un peana a Patty Pravo, che “ha dato le chiavi di casa alle ragazze degli anni 60”.

Sotto il costume della Giraffa eliminata a fine serata dopo uno spareggio contro il Lupo partenopeo (per la maggioranza della Giuria è Gigi D’Alessio) si celava, invece, Katia Ricciarelli (all'anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli), famosa soprano, ma anche premiata attrice, che si è divertita a cantare le canzoni di Achille Lauro, Baby K e lo Stato Sociale. Non è bastato per depistare ben tre membri dell’agguerrita giuria - Costantino Della Gherardesca, Caterina Balivo e Patty Pravo - che l’avevano già individuata.