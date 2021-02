“Il cantante mascherato”: svelato chi è il Gatto. Il riassunto della semifinale

20 Febbraio 2021 | 00:53 di Lorenzo Di Palma

Il Gatto eliminato, Farfalla e Orsetto allo spareggio, mentre Lupo e Pappagallo sono già in finale. Questo l’esito della quarta puntata, la semifinale, del Cantante Mascherato, venerdì 19 febbraio in prima serata su Rai1. Il previsto doppio smascheramento alla fine è saltato per mancanza di tempo, quindi la finale inizierà, venerdì prossimo, con lo spareggio tra l’applauditissima Farfalla (Anna Tatangelo o Mietta, secondo la giuria) e lo sfuggente Orsetto, che ha diviso i pareri: secondo la giuria potrebbe essere chiunque da Paolo Belli a Carolyn Smith.

L’unico eliminato della puntata è stato quindi il Gatto, ovvero l’attore napoletano Sergio Assisi, molto bravo a depistare cantando anche in tonalità femminile, ma comunque riconosciuto da Flavio Insinna e Caterina Balivo, splendida in versione charleston, mentre Costantino Della Gherardesca e Francesco Facchinetti propendevano addirittura per Rosalinda Celentano.

A confondere le idee su queste e le altre maschere in gara, è stato paradossalmente il meccanismo, mai usato in nessuna versione internazionale del famoso format, scelto per le sfide in cui i cantanti mascherati si sono esibiti “a voce nuda”, per dirlo con Milly Carlucci, cioè senza strumenti e cori, semplicemente con la loro voce.

Comunque le previsioni si restringono. Il Pappagallo potrebbe essere Red Canzian (per Facchinetti, Caterina Balivo e Insinna) o Christian De Sica (per Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca); mentre il Lupo napoletano ha diviso la giuria su Gigi D’Alessio (che però in una clip gli rinfaccia di “cantare meglio”) e Sal Da Vinci.