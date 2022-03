“Il cantante mascherato”: svelato chi è il Pinguino. Il riassunto della terza puntata

La maschera però rimane in gara. Dopo un’altra serata di duetti, Drago e Pastore Maremmano allo spareggio che aprirà la prossima puntata Drago, Pastore Maremmano e Milly Carlucci Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Smascherato per ritiro volontario il Pinguino e rinviato alla prossima puntata lo spareggio fra Drago e Pastore Maremmano. È questo l’esito della terza puntata de “Il cantante mascherato”, andata in onda venerdì 4 marzo in prima serata su Rai 1. Il Pinguino era nient’altri che Edoardo Vianello e non Pupo, come prontamente indovinato da Caterina Balivo già alla prima puntata. Il cantante ha abbandonato anche se aveva vinto lo spareggio iniziale contro Drago, cantando un medley si pezzi suoi e proprio di Pupo. La sua maschera però rimane in gioco e la settimana prossima sarà animata da un nuovo concorrente.

Dopo i duetti della serata e i voti del pubblico e della giuria, invece allo spareggio finale, che non si è potuto disputare per lasciare la linea all’informazione, sono rimasti in due. Di nuovo il Drago, che per la maggioranza della giuria è Simone di Pasquale, e il Pastore Maremmano, identificato all’unanimità in Riccardo Fogli, con qualche sbandata verso Piero Pelù.

Protagonisti dei duetti sono state le voci, tutte femminili, di Cristina D’Avena e Fiordaliso (ex concorrenti smascherate), Mietta e di nuovo del giudice Arisa, che non solo ha duettato con due maschere - con Volpe in “Controvento” e con Pastore Maremmano in “Meraviglioso amore mio” - ma anche ricantato da sola “Cuore”, ritrovando sul palco il suo partner a “Ballando con le Stelle”, Vito Coppola.

L’applauditissima Cristina D’Avena ha invece cantato con Lumaca - una delle maschere più difficili da indovinare - “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista e “Serenere” di Tiziano Ferro con Drago.

Un vecchio successo e un pezzo di Sanremo pure per una Mietta in grande spolvero, che ha cantato e ballato “Dove si balla” di Dargen D’Amico con il Camaleonte e “Splendido splendente” della Rettore con Soleluna. Sull’identità di quest’ultimo, che sembra palesemente Cristiano Malgioglio, si è svolto persino un confronto tra lo stesso Malgioglio e uno dei suoi più bravi imitatori, ovvero il grande Massimo Lopez. Infine Fiordaliso è tornata nello show per duettare con il Pesce Rosso - Valeria Marini, Luxuria o addirittura Luciana Littizzetto? - nella sua “Non voglio mica la Luna” e con la bravissima Medusa (per tutti è Bianca Guaccero) in “Amandoti” dei CCCP di Giovanni Lindo Ferretti.