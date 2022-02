“Il cantante mascherato”: svelato chi è la Gallina Bluebell. Il riassunto della prima puntata

Prima eliminazione della terza stagione per lo show condotto da Milly Carlucci, ma l’Aquila e Pesce Rosso sono già allo spareggio dopo la serata dei duetti Il cantante mascherato Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Già eliminata la Gallina Bluebell, mentre l’Aquila e Pesce Rosso sono allo spareggio e si giocheranno la loro permanenza nello show all’inizio della prossima puntata. È questo l’esito della prima delle sei puntata de "Il Cantante Mascherato", andata in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 11 febbraio. È durata quindi una sola puntata, la prima, l’avventura di Marina Fiordaliso, la Gallina Bluebell, giusto il tempo di un duetto con Edoardo Vianello sulle note di Zucchero e poi è stata smascherata a fine puntata, con un verdetto ottenuto mischiando le preferenze social e le scelte della giuria, in cui ha debuttato Arisa, che ha sostituto Costantino Della Gherardesca.

Arisa, che ha anche duettato, sulle note della sua “La Notte”, con Soleluna, che per giuria e pubblico in sala è sicuramente Cristiano Malgioglio (o in seconda ipotesi, un suo imitatore). Che a sua volta è stato protagonista di un duetto con la misteriosa Medusa, sulla cui identità la giuria si è divisa. Unanime è stata invece l’ipotesi su chi fosse Pastore Maremmano, che ha cantato “Mi manchi” con Fausto Leali, ovvero Riccardo Fogli. Anche lui intervenuto come ospite per un duetto, a sua volta, con il Camaleonte, per ora ancora non individuato.

Tanti i nomi citati per identificare le due concorrenti allo spareggio, il Pesce Rosso (per Insinna e Facchinetti è Vladimir Luxuria) che duettato con Memo Remigi e l’Aquila che ha cantato con Morgan “A mano a mano” e che sembra Alba Parietti. La giuria ha avuto più certezze con la Volpe, individuando a maggioranza Paolo Conticini sotto la maschera che ha cantato i Måneskin con i Cugini di Campagna, orami specialisti come una cover band, che si sono fatti anche gli auguri per i 75 anni dei due gemelli Silvano e Ivano Michetti.

Nel clima “sanremese” della puntata, come lo ha definito in apertura Milly Carlucci, sono stati molto applauditi anche gli altri duetti. Ovvero quello della Lumaca (sotto i cui guscio si cela più di un concorrente, forse i Gemelli di Guidonia) con Orietta Berti; del Cavalluccio Marino con Mietta sulle note di Lady Gaga; del Pinguino con Cristina D’Avena e del Drago con Marco Masini nel “Guerriero” di Marco Mangoni.