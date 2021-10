“Il Collegio” riparte dal 1977. Ecco chi sono gli alunni

Dal 26 ottobre su Rai2, la sesta edizione del reality più amato dagli adolescenti Barbara Mosconi







Riapre “Il Collegio” più famoso della tv, ossia quello che da sei stagioni va in onda su Raidue e racconta la vita quotidiana di un gruppo di adolescenti chiusi in un severo istituto scolastico. Dove sta il gioco? Che “Il Collegio” non è ambientato nel presente, il 2021, ma nel passato. Questa volta i 20 ragazzi selezionati per l’esperimento sono stati teletrasportati (è il caso di dirlo) indietro di oltre 40 anni e si ritroveranno nel 1977. Con tutti gli usi, i costumi e i programmi scolastici dell’epoca.

Alla fine delle otto puntate dovranno, infatti, affrontare l’esame di terza media come allora lo sostennero i loro coetanei. Il commento puntuale delle loro peripezie è affidato all’inconfondibile voce di Giancarlo Magalli. E dunque, si riparte con una nuova classe, nuovi insegnanti, nuove materie (tra cui musica, canto, ballo, inglese, cinema e persino educazione sessuale), nuovi temi di discussione (sindacato, canzone d’autore, divorzio, censura).

Del resto siamo alla fine degli Anni 70, un periodo piuttosto agitato. In quegli anni, quando probabilmente nacquero i genitori dei ragazzi che partecipano a “Il Collegio”, sui canali della tv di Stato andavano in onda “Portobello”, “L’altra domenica”, “Discoring”. Le radio trasmettevano David Bowie, i Queen, i Bee Gees, Lucio Battisti. Cosa ne sanno i ragazzi nati negli Anni 2000, la famosa “Generazione Z”, di tutto questo? Come faranno nel terzo millennio ad abituarsi a un mondo sconosciuto e nello stesso tempo a staccarsi dalla famiglia e dalla tecnologia moderna per varie settimane? La sfida del docureality di Raidue prodotto da Banijay Italia è proprio questa.

Per il resto lo schema del programma resta simile alle passate edizioni: il preside del collegio Paolo Bosisio, insieme con il corpo docente, dovrà cercare di far rispettare le regole, valutare il rendimento scolastico degli studenti, comminare punizioni o persino espulsioni ai più indisciplinati. Ad affiancare l’ormai rinomata (per la severità) sorvegliante Lucia Gravante ci sarà un nuovo collega, Matteo Caremoli. I ragazzi non svolgeranno solo attività in classe, ma parteciperanno a tornei di ping pong e calciobalilla (tipici giochi Anni 70), dovranno preparare una recita in inglese, occuparsi di un giornalino scolastico, girare un filmino, partecipare al ballo finale, fare un paio di gite... Insomma, una cosa è sicura: saranno probabilmente in difficoltà, ma di certo non si annoieranno.

Gli alunni di "Il Collegio 6"