“Il contadino cerca moglie”, cercasi amore per vivere…in cascina

Dal 30 luglio Gabriele Corsi torna a fare da supervisore ed esperto di questioni d’amore nella nuova edizione di “Il contadino cerca moglie”. Dopo quattro stagioni trasmesse negli anni passati da Sky, il format arriva ora su Discovery+ (una puntata a settimana ogni venerdì, poi in autunno andrà in onda in chiaro in prima serata sul canale Nove).

L’idea di base resta la stessa, ossia trovare alcune donne stufe della vita cittadina e disposte a trasferirsi in campagna per condividere vita, sentimenti (e soprattutto attività agricole) con cinque contadini single provenienti da tutta Italia. Per ognuno dei concorrenti ci saranno infatti tre donne che si metteranno alla prova per dimostrare di sapere adattarsi ai ritmi della campagna. Di nuovo c'è, oltre ovviamente ai contadini, il conduttore Gabriele Corsi, dotato di una buona dose di brio e ironia, e già avvezzo alle questioni amorose avendo tenuto le redini di programmi come “Take me out” e “Primo appuntamento”.

I contadini

Ecco dunque i contadini single in cerca dell’anima gemella di questa edizione.