Il mitico Brian (storico partner di Garrison) in gara a “The Voice Senior”

Nella puntata dell'8 marzo di “The Voice Senior” abbiamo visto l’esibizione di una vecchia conoscenza della tv. Stiamo parlando di Brian Bullard, leggendario ballerino e coreografo il cui nome negli Anni 80 e 90 era inevitabilmente accoppiato a quello di Garrison (Rochelle). Purtroppo per Brian la partecipazione al programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici non è andata come avrebbe sognato: infatti non è riuscito a superare le blind audition. «Purtroppo non è andata bene. Ho stonato così tanto che i giudici non si sono girati. D’altronde io avrei fatto lo stesso. Comunque, al di là di come è andata a finire, è stata una bellissima esperienza».

Brian ha cantato un grande classico: “Father and son”. «Me l’avevano consigliata, ma io ho un timbro vocale più in stile da musical di Broadway . Avrei voluto interpretare “My Way” di Frank Sinatra. In realtà, ho sbagliato a volermi preparare da solo. Avrei dovuto affidarmi a un maestro di canto…».

Brian, intanto, continua a vivere l’Italia («La amo troppo e poi negli Stati Uniti tira una brutta aria») dove ha intrapreso una nuova vita: ««Continuo a insegnare Jazz Broadway Style al Liceo Licos - Liceo Classico Obiettivo Spettacolo a Pavia e a lavorare come docente di Repertorio Musical alla SDM- La Scuola del Musical di Milano. Giro molto. Collaboro anche con un teatro amatoriale di Ascoli Piceno». E chissà se lo rivedremo con Garrison; «Ma condizione che si tratti di un progetto davvero speciale».