Il riassunto di “Temptation Island”, cosa è successo nella quarta puntata dell’autunno 2024

La quarta puntata autunnale dell'1 ottobre di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5: continua (con grande successo) il viaggio nei sentimenti delle nuove coppie. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di questa serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della quarta puntata

Diandra, obbligata da Valerio , arriva per il falò di confronto anticipato. I toni sono molto accesi e sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. Si lasciano al falò, ma Filippo anticipa che c'è ancora molto da scoprire.

, arriva per il falò di confronto anticipato. I toni sono molto accesi e sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. Si lasciano al falò, ma Dopo l'ennesimo video in cui Antonio corteggia la single Saretta, Titty lancia l'anello di fidanzamento dentro il fuoco del falò . I due stavano organizzando il loro matrimonio.

. I due stavano organizzando il loro matrimonio. Alfred bacia la single Sofia. Lui chiede il falò di confronto anticipato e Anna in un pinnettu scopre questa scottante verità.

Tutti i fatti della puntata dell'1 ottobre

Prima dell'atteso confronto tra Diandra e Valerio, Diandra vede una conversazione tra Valerio e la single Julia. Nel video Vittorio sottolinea quanto spesso la sua fidanzata abbia atteggiamenti poco collaborativi e spesso provocatori. Lui fa dei bellissimi complimenti rivolti a Julia, trovandola bella e maturata rispetto ai primi giorni. Valerio ammette di avere una particolare chimica con lei. Diandra è arrabbiatissima e un fiume in piena: si sfoga con le ragazze dicendo che lui non è mai stato davvero di supporto.

In un nuovo pinnettu Valerio porta Julia in esterna e fanno un aperitivo di cibo sardo sulla spiaggia. Lei è addolorata dai comportamenti di Valerio perché solitamente non si comporta in modo umile come invece sta facendo vedere nel villaggio. Secondo Diandra, sarebbe una persona viziata e falsa. Si incontrano al falò dopo l'iniziale rifiuto di lei. Lui "forza" la mano dicendo che se ne sarebbe andato via se non fosse venuta al falò. I problemi, nel confronto, sono molto accentuati: sembrano avere obbiettivi diversi di vita.

Lui sostiene di voler tornare in Puglia con l'idea di riunirsi con i suoi genitori anziani, così come Diandra è molto ferma nel voler supportare i suoi genitori nel progetto per cui i suoi genitori hanno investito dei soldi. Lei è disperata, perché sente di voler dare priorità per a quella promessa data. Non ci sono i presupposti per continuare. Valerio decide lasciarla e Diandra corrisponde perché non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. Filippo ci avvisa che le vicende che li riguardano non sono finite qui.

Si passa a Titty e Antonio. In un pinnettu, Antonio ammette che i suoi sentimenti per Titty sono diminuiti nonostante i preparativi del matrimonio fossero già molto avanti. Titty è disperata e si abbatte. Al falò di confronto, Antonio ammette a Saretta che stava giocando evitandola. La sera con i ragazzi, ammette di volere Saretta e non più Titty. In un video visto al falò, Antonio continua con le provocazioni, si comporta in modo paranoico anche se con la single non c'è alcun legame approfondito. Lui è molto insicuro. Arrabbiatissima, Titty decide di buttare via l'anello di fidanzamento nel falò con le altre ragazze. Dall'altra parte finalmente anche Antonio vede qualche video di Titty che si diverte con il single Edoardo. Tra i due sembra essere nata una simpatia. Anche se si fa vedere tranquillo, in realtà ha sofferto reagisce con rabbia una volta rientrato al villaggio.

Si passa a Anna e Alfred. Mostrano un video che Anna non avrebbe voluto vedere, ma era importantissimo: lui dichiara alla single Sofia di volerla frequentare anche fuori dalla trasmissione. Poco dopo, si ritrovano sdraiati nel letto assieme: i due si coccolano. Lui dice di non voler andare oltre per rispetto verso i genitori di lei. Chiamata nel pinnettu continua a vedere la "love story" tra Alfred e Sofia. Lei è molto ferita perché i due sembrano aver superato ogni misura. In un nuovo video, i due si incontrano di nuovo. Sofia è arrabbiata perché il giorno prima lui ha rifiutato di andare oltre, ma poi dopo un picnic assieme a lei, la bacia e lo ammette agli altri ragazzi. In un pinnettu, Anna vede che effettivamente i due si baciano. Chiede il falò di confronto ma in realtà è lui a chiederlo prima di lei.

Si chiude la puntata con Millie e Michele. In un pinnettu, Millie gioca con Alex e lo prende un po' in giro. La gelosia di Michele è alle stelle. Durante il falò, Michele vede Millie lasciarsi un po' andare con il single Alex. Si sente un po' destabilizzata e dopo un bagno al mare di notte i due rimangono abbracciati sulla spiaggia. In un filmato, eludono i microfoni. Durante il falò, finalmente Millie vede un video di Michele: lui dice di non fidarsi di lei e che litigano troppo spesso per fare dei progetti.