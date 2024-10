Il riassunto di “Temptation Island”, cosa è successo nella quinta puntata dell’autunno 2024

Abbiamo visto tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 l'8 ottobre Redazione Sorrisi







La quinta puntata autunnale dell'8 ottobre di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5: continua (con grande successo) il viaggio nei sentimenti delle nuove coppie. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di questa serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della quinta puntata

Anna e Alfred si lasciano di fronte al falò . Alfred, dopo aver baciato la single Sofia, capisce di non amare Anna e trova il coraggio di ammetterlo.

. Alfred, dopo aver baciato la single Sofia, capisce di non amare Anna e trova il coraggio di ammetterlo. Valerio e Diandra si incontrano nuovamente in un secondo falò di confronto. Valerio chiede scusa peri suoi comportamenti, dice di amarla ancora e decidono di tornare assieme. Valerio accetta di non trasferirsi a Brindisi in cambio di una presenza più solida da parte di Diandra nella sua vita.

si incontrano nuovamente in un secondo falò di confronto. Valerio chiede scusa peri suoi comportamenti, dice di amarla ancora e decidono di tornare assieme. in cambio di una presenza più solida da parte di Diandra nella sua vita. Giulia chiede il falò di confronto anticipato per rivedere Mirco. Lui rifiuta, dicendo di voler pensare a sé stesso e di sentirsi ancora confuso. Dopo pochissime ore, ne richiede un altro, ma Mirco è in esterna con la single Alessia e viene raggiunto così in barca da Filippo.

Tutti i fatti della puntata dell'8 ottobre

È tempo di falò di confronto anticipato per Anna e Alfred. Come abbiamo visto nella quarta puntata, Alfred ha chiesto il falò di confronto dopo aver baciato una tentatrice, Sofia. La coppia avrebbe dovuto iniziare a convivere a settembre: Anna per questo è molto rammaricata perché nei suoi piani c'era l'idea di presentare il suo ragazzo ai nonni. Nel loro falò di confronto lui spiega di non amare più Anna. Nei video si rivede l'appuntamento di Alfred con la single e il fatidico bacio che ha segnato un punto di non ritorno. Il motivo per cui stava con lei, a quanto pare, era il suo bisogno di aver una famiglia vicina.

Anna è arrabbiatissima e delusa dai comportamenti di Alfred, gli augura ogni bene nonostante i suoi comportamenti, ma vuole ricominciare ad amarsi ancora. I due si lasciano di fronte al falò. Lei sperava che i comportamenti di Alfred fossero più coraggiosi, ammettendo l'assenza di sentimento prima di baciare un'altra donna nel programma. Alfred, appena lasciato il falò, chiede di incontrare le single Sofia. I due vanno via insieme. Continuerà la loro frequentazione.

Passiamo alla storia di Federica e Alfonso. Dopo aver visto Federica divertirsi, Alfonso decide di approfondire la conoscenza con la single Silvy. I due sembrano essere abbastanza vicini e stabiliscono un codice per comunicare tra loro scrivendo con il dito in modo che non sia visibile alle telecamere. Peccato che poi lei abbia raccontato tutto nella casa delle single: lui dice di essere geloso della single. Dall'altra parte Alfonso, sempre durante il falò, vede Federica approfondire la conoscenza con il single Stefano. Tra i due c'è una bella complicità. Alfonso, come è facile immaginare, ha il cuore a mille: è gelosissimo.

Si passa a Diandra e Valerio: non dovevano già essere usciti dal programma? A quanto pare c'è ancora qualcosa da raccontare. Lui non ha dormito tutta la notte dopo il confronto: sente di essersi comportato in maniera sbagliata e di voler rimediare. Valerio chiede scusa a Diandra e legge una lettera che ha scritto. Nella lettera dice di essersi pentito di come si è comportato in questa esperienza e chiede scusa per non esserle stato vicino nel momento di bisogno. In sintesi, dice di sentirsi solo e amarla ancora comunque, quando insiste sul voler andare a Brindisi in realtà il suo è un grido d'aiuto per averla vicina. È disposto a non rinunciare al trasferimento. Con questi nuovi presupposti, tornano a casa assieme.

È il momento di Giulia e Mirco. In un nuovo pinnettu Mirco vede un nuovo filmato di Giulia che si rapporta in modo molto affettuoso e complice con un single, Bruno. Ad un certo punto lei gli da il numero di cellulare scrivendolo con il dito sull'asciugamano. Lei è molto ferma sulle sue posizioni, non si concede molto, ma dall'altra parte da dei segnali fisici che fanno capire che lo apprezza, come ad esempio dei massaggi reciproci e delle coccole. Lui soffre moltissimo la cosa. In un pinnettu, dall'altra parte, Giulia vede il suo Mirco parlare e riflettere per il suo amore per Giulia, se è concreto o solo un po' trascinato dal tempo. Giulia decide di chiedere il falò di confronto anticipato. Lui lo rifiuta. Decide di fare un'esterna con Alessia nella quale dormiranno fuori (anche se in letti separati). Ma sarà così?

Nel pinnettu Giulia vede Mirco abbracciarsi in spiaggia con Alessia. C'è un affetto particolare tra loro e una fisicità che è tutto quello che Giulia vorrebbe nella sua vita. In un nuovo video, Giulia vede nuovamente i due scambiarsi affettuosità e coccole sulla spiaggia. Decidono di dormire assieme sulla spiaggia per tutta la notte. Giulia è senza parole e chiede un nuovo falò di confronto. Mirco però è in barca con Alessia dopo la notte passata fuori e viene raggiunto da Filippo.