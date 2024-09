Il riassunto di “Temptation Island”, cosa è successo nella seconda puntata dell’autunno 2024

Abbiamo visto tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 17 settembre Redazione Sorrisi







La seconda puntata autunnale del 17 settembre di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5: continua (con grande successo) la nuova avventura. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di questa serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della prima puntata

Antonio rifiuta di incontrare Titty nel falò di confronto anticipato richiesto.

nel falò di confronto anticipato richiesto. Fabio ammette di aver tradito Raffaella a giugno, prima di "Temptation".

La ragazza di Fabio, Sara, chiede un falò di confronto anticipato. Lui, titubante, si ritrova a dover accettare. Dopo una furiosa lite, lui dice di amarla ancora. Lei decide di uscire comunque con lui perché vuole delle risposte subito su quello che è successo a giugno. Escono insieme.

Tutti i fatti della puntata del 17 settembre

La puntata si apre con la richiesta di Titty di incontrare Antonio nel falò di confronto anticipato. Antonio attraverso la produzione fa sapere che non è intenzionato a partecipare. Titty è arrabbiatissima, ma le altre ragazze le consigliano di aspettare prima di decidere cosa fare. Lui al falò spiega di volere del tempo per capire quali sono i suoi sentimenti.

Si passa alla storia tra Fabio e Sara: hanno una visione dei sentimenti molto differente. Fabio non si è mai trasferito e non ha voluto conoscere la famiglia di lei perché non è sicuro di volere un futuro condiviso, descrivendola anche come una donna disordinata e poco organizzata.

Anche nella seconda puntata, Tony è tornato a salutare i partecipanti del villaggio dei ragazzi per animare la festa della serata. A fine serata, Fabio parla con la single Raffaella e la parole verso Sara non sono molto positive: tra le tante sensazioni negative, la descrive come poco femminile. Una sera, forse dimenticando di essere ripreso, Fabio ammette agli altri ragazzi che ha tradito Sara pochi mesi fa, a giugno. Sara è sotto shock. Viene consolata da Diandra, ma nonostante questo lei decide di chiedere un falò di confronto anticipato con il suo ragazzo.

Dopo aver ragionato sul presentarsi o meno, Fabio rifiuta ma poi gli mostrano il video in cui ammette di aver tradito la sua ragazza. È molto pentito di aver detto per errore questa cosa pubblicamente sapendo di farla soffrire. Messo alle strette, decide di presentarsi al falò. Lei è molto arrabbiata e lo diventa ancor di più quando vede dei video in cui Fabio chiacchiera rapito dalla bellezza della single Raffaella. Nonostante tutto, Fabio dice di amare ancora Sara e sorpresa Sara vuole tornare a casa con lui, per chiarire le dinamiche del tradimento. Probabilmente ne sapremo di più nell'incontro tra un mese.

Passiamo al rapporto tra Diandra e Valerio. Diandra esprime tutte le sue perplessità sul rapporto con Valerio perché da quello che racconta, nei momenti difficili non è di supporto. Secondo Diandra, Valerio in quanto dipendente statale secondo lei non può capire una persona che ha un'attività in proprio. Valerio nel villaggio si diverte moltissimo con le ragazze single. Ama ballare, è davvero scatenato. In alcuni video lo si vede scherzare con la single Julia.

È tempo di approfondire il rapporto tra Giulia e Mirco. Il loro rapporto è troppo burrascoso, fatto di enormi liti. Nel primo pinnettu, Giulia vede Mirco parlare del loro rapporto: sembra molto problematico perché lei è molto gelosa e secondo lui, Giulia non è una persona autonoma. Mirco mal sopporta che lei non abbia la patente. Le aspettative sul rapporto sono ormai basse, ma lui vorrebbe qualcosa di più che oggi non ha, per esempio un figlio. In un altro video si vede Mirco che balla con la single Alessia, con la quale c'è un avvicinamento. Giulia evita categoricamente per ora contatti con i single.

Si chiude la puntata con il racconto del rapporto tra Millie e Michele. Il loro problema è, secondo Michele, il comportamento di Milly, che sarebbe troppo libertino. In un pinnettu, Millie confessa al single Francesco che Michele impone dei criteri molto restrittivi nel rapporto, anche nell'abbigliamento. Millie vorrebbe avere un rapporto serio con un uomo maturo, ma anche una persona che non sminuisca lei e il suo carattere espansivo. Al falò, Michele vede Millie parlare con il single Alex. In un altro video la si vede socializzare molto con altri ragazzi. Si sta divertendo in modo inattaccabile, ma lui è molto contrariato.