Il riassunto di “Temptation Island”, cosa è successo nella sesta puntata dell’autunno 2024

La sesta puntata autunnale del 10 ottobre di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5: continua (con grande successo) il viaggio nei sentimenti delle coppie. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di questa serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso. La settima e ultima puntata andrà in onda il 24 ottobre.

Il riassunto della sesta puntata

Giulia e Mirco si incontrano al falò di confronto . Per la prima volta nella storia del programma, Mirco viene convocato durante un'esterna con la tentatrice Giulia. Alla fine del falò, lei vuole tornare a casa con lui ma Mirco invece è deciso a chiudere la relazione.

. Per la prima volta nella storia del programma, Mirco viene convocato durante un'esterna con la tentatrice Giulia. Alla fine del falò, lei vuole tornare a casa con lui ma Mirco invece è deciso a chiudere la relazione. Per la prima volta nella storia del programma, una tentatrice (Saretta) lascia il villaggio nonostante il legame creato con un fidanzato , Antonio. Lei sente che il loro rapporto può essere solo di amicizia. Titty ritiene di aver visto abbastanza e chiede un falò di confronto anticipato .

, Antonio. Lei sente che il loro rapporto può essere solo di amicizia. Titty ritiene di aver visto abbastanza e . Durante il falò di confronto Titty decide di lasciare Antonio (e viceversa) . Lui non vedeva l'ora di chiudere la relazione. Titty invece è stufa di stare al fianco di un uomo come lui, smettendo di perdonare i suoi comportamenti da persona non innamorata.

. Lui non vedeva l'ora di chiudere la relazione. Titty invece è stufa di stare al fianco di un uomo come lui, smettendo di perdonare i suoi comportamenti da persona non innamorata. Nel falò di confronto anticipato tra Millie e Michele, Michele decide di lasciare Mille non perdonando i suoi comportamenti avuti nel villaggio. Ma la decisione di Michele, sembra sia stata presa solo per orgoglio.

Tutti i fatti della puntata del 15 ottobre

Ripartiamo dall'esterna tra Mirco e Alessia. I due sono fuori per un appuntamento in barca proprio mentre Filippo Bisciglia li sta raggiungendo per la richiesta di un falò di confronto anticipato. Lui è davvero rammaricato. Il motivo è che secondo lui, la sua fidanzata Giulia non ha capito l'importanza del percorso e non ha capito la realtà sul loro rapporto. Giulia e Bruno si salutano al villaggio prima del falò e sembrano molto legati: dicono di volersi vedere dopo l'esperienza.

Tornati al villaggio è l'ora della verità: Mirco ammette di voler frequentare Alessia ed è corrisposto. Aspettando il falò di confronto, Alessia vede i due durante la loro serata fuori dal villaggio. Separati in due camere, Alessia ha modo di vedere che la tentatrice, intorno all'una e 10 di notte, prova a entrare nella camera di Mirco. I due rimangono poi fuori a parlare abbracciati, Entrano poi nella camera di Mirko assieme alle due e 18 del mattino vanno nella camera di lei. Poi, apparentemente non sono andati a dormire assieme.

Mirco si presenta al falò. Giulia è arrabbiatissima con lui, anzi schifata dai comportamenti di Mirco. In un nuovo video, si vede cosa succede tra i due (Mirco e Alessia) nella giornata successiva alla loro notte in esterna. Con Alessia chiacchierano in merito all'idea di volersi vedere fuori dalla trasmissione. Al falò di confronto anticipato, Mirco decide di lasciare Giulia, anche se dice di amarla ancora. Appena tornato al villaggio, vuole rivedere Alessia per ringraziarla per tutto.

Passiamo a Titty e Antonio. Titti è molto affranta, ma tutti le stanno vicino in questo momento difficile. Antonio nel suo villaggio parla di Saretta e delle difficoltà che il fidanzato ha nel capire le intenzioni reali della single. Il single Edoardo dall'altra parte porta Titty in una serra, visto che di lavoro fa il giardiniere. In un altro video, Edoardo porta Titty a farle fare un massaggio. Antonio sembra più divertito che preoccupato di quello che fa la sua promessa sposa. Nel frattempo Antonio invita Saretta a un'esterna fuori in un villaggio. Lei rifiuta: ritiene il loro percorso concluso e lascia il villaggio e ritiene che il loro rapporto può essere solo d'amicizia. Antonio ci rimane malissimo perché pensava che ci fosse dell'altro.

Si passa a Millie e Michele. In un video Michele vede Alex molto vicino a Millie e in un altro, fanno una cena assieme fuori dal villaggio. Nel loro incontro, Millie spiega di sentirsi molto a suo agio con Alex perché viene trattata con riguardo e lui le lascia i suoi spazi. Michele, arrabbiatissimo, chiede un falò di confronto anticipato. Nel loro incontro, Michele chiarisce di non volere al suo fianco una donna così estroversa e bisognosa di attenzioni. Millie dice "Sono sempre stata così, perché non mi accetti?". Alla fine di un'accesa discussione, Michele ha capito di non poter perdonare i suoi comportamenti e la lascia. Filippo è perplesso perché la sua decisione non sembra frutto di una volontà reale.