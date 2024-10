Il riassunto di “Temptation Island”, cosa è successo nella settima puntata dell’autunno 2024

Abbiamo visto tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 22 ottobre Redazione Sorrisi







La settima e ultima puntata autunnale del 22 ottobre di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5: continua (con grande successo) il viaggio nei sentimenti delle coppie. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di questa serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della settima puntata

Il falò di confronto tra Alfonso e Federica , trovano un'intesa nuova. Lui ammette di essere stato troppo geloso e possessivo. Chiede scusa e dice di volerle concedere maggiore libertà. Decidono di tornare a casa insieme, più uniti di prima. Così sembrava.

, trovano un'intesa nuova. Lui ammette di essere stato troppo geloso e possessivo. Chiede scusa e dice di volerle concedere maggiore libertà. Decidono di tornare a casa insieme, più uniti di prima. Così sembrava. Un mese dopo, Alfonso e Federica si sono lasciati. Federica sta conoscendo meglio il single Stefano conosciuto nel villaggio.

Federica sta conoscendo meglio il single Stefano conosciuto nel villaggio. Un mese dopo, Mirco e Giulia sono ancora separati. Non è tutto: Mirco sta frequentando Alessia, la single nel villaggio con la quale ha avuto, a tutti gli effetti un colpo di fulmine.

Non è tutto: Mirco sta frequentando Alessia, la single nel villaggio con la quale ha avuto, a tutti gli effetti un colpo di fulmine. Un mese dopo, Anna e Alfred sono ancora separati. Alfred ha conosciuto Sofia, la single baciata nel villaggio, ma l'ha lasciata poco dopo il loro incontro. Sofia dice di essere stata raggirata da Alfred, simulando dei sentimenti inesistenti. Anna con lui, capito che tipo d'uomo è, non vorrà più tornare.

Alfred ha conosciuto Sofia, la single baciata nel villaggio, ma l'ha lasciata poco dopo il loro incontro. Sofia dice di essere stata raggirata da Alfred, simulando dei sentimenti inesistenti. Anna con lui, capito che tipo d'uomo è, non vorrà più tornare. Un mese dopo, Titty e Antonio sono ancora separati. Si sono risentiti solo una volta, senza avere alcun chiarimento dopo il rapporto. Per Antonio la storia era del tutto finita e oggi vuole stare da solo. Titty ha ritrovato sé stessa e non tornerebbero più assieme.

Si sono risentiti solo una volta, senza avere alcun chiarimento dopo il rapporto. Per Antonio la storia era del tutto finita e oggi vuole stare da solo. Titty ha ritrovato sé stessa e non tornerebbero più assieme. Un mese dopo, Diandra e Valerio stanno ancora insieme: hanno trovato un nuovo equilibrio.

hanno trovato un nuovo equilibrio. Un mese dopo Millie e Michele sono ancora separati. Dicono di amarsi ma ci sono troppe tensioni nella coppia al momento che non permettono di tornare assieme.

Dicono di amarsi ma ci sono troppe tensioni nella coppia al momento che non permettono di tornare assieme. Un mese dopo Sara e Fabio stanno ancora insieme: lei è cambiata radicalmente e ha capito che la sua rabbia e aggressività stava rovinando il rapporto. Si trasferiranno, insieme, in Calabria da lui.

Tutti i fatti della puntata del 22 ottobre

Si parte naturalmente dall'ultima coppia ancora lasciata in sospeso, quella di Federica e Alfonso. Negli ultimi giorni Alfonso si avvicina a una nuova single, Camilla. Alfonso ammette che la loro attrazione è reale e molto forte e lo dimostra con delle particolari tenerezze, che arrivano proprio alle battute finali del suo percorso. Nello stesso pinnettu, Federica vede Camilla e Afonso sdraiati sotto le coperte assieme in spiaggia. Tra loro c'è una forte tenerezza. Nonostante le tenerezze con Camilla, comunque sente di amare Federica e in qualche modo le manca. Dice di voler uscire con la sua fidanzata.

In un pinnettu, Alfonso vede Camilla che all'una del pomeriggio è al fianco del tentatore Stefano. Restano insieme tutto il giorno e anche la sera, tra grande contatto fisico e coccole. Si fanno compagnia giorno e notte, lasciandosi anche dei messaggi scritti in segreto sulla pelle per capire cosa si dicono. Hanno anche un loro modo di dire in confidenza che è la parola "Forse". Cosa vorrà dire: di certo c'entra con il loro speciale rapporto. La mattina va a svegliarla con un bacio nella sua stanza. Lui non ce la fa più: chiama il falò di confronto anticipato spiegando a Filippo di aggiungere una postilla: "Dille che è mia, la mia fidanzata".

Chiamata da Filippo, Federica è in crisi. Piange perché ha paura di vederlo e di affrontare la situazione in questo momento. Si incontrano al falò con un commovente abbraccio: si amano ancora. Lui si scusa con lei per i suoi comportamenti gelosi, ammettendo di aver sbagliato. Federica ammette di aver vissuto per la prima volta, qualcosa di unico nella sua vita: vivere liberamente, nel rispetto di Alfonso. Lei dice "Non voglio più mettermi da parte, sola a casa". Alfonso ammette di aver perso molte persone nella sua vita e che la sua gelosia nasce per la paura di perderla. Escono dal programma più uniti di prima. O almeno sembrava così.

Cos'è successo un mese dopo alle coppie? Tutti i dettagli