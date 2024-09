Il riassunto di “Temptation Island”, cosa è successo nella terza puntata dell’autunno 2024

Abbiamo visto tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 24 settembre Redazione Sorrisi







La terza puntata autunnale del 24 settembre di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5: continua (con grande successo) il viaggio nei sentimenti delle nuove coppie. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di questa serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della terza puntata

Titty capisce l'importanza di volersi più bene . Le compagne di avventura la aiutano proponendole una sessione di trucco, parrucco, rivoluzionando il suo stile.

Alfred racconta che sta vivendo un periodo brutto perché la sua famiglia di origine si è allontanata da lui. Ha un influsso sulla sua attuale relazione?

Valerio, stufo di sentire le parole di Diandra che dice di poter vivere serenamente senza di lui, chiede il falò di confronto anticipato con l'idea di lasciarla. Scopriremo nella prossima puntata se Diandra ha accettato l'invito.

Tutti i fatti della puntata del 24 settembre

Si torna a parlare di Titty e Antonio. Ricordiamo che la fidanzata ha chiesto il falò di confronto anticipato ma non è stato accettato. In questa puntata Titty si confida con le ragazze: dice di aver ricevuto da Antonio solo disprezzo e pochi complimenti dall'uomo che in teoria dovrebbe sposare. Le amiche, per risollevarle il morale, decidono di farle fare una sessione di trucco, parrucco e cambio di look. L'obbiettivo è farle ritrovare confidenza nella sua femminilità. Lei si emoziona perché non le è mai capitato di sentirsi così bella.

Chiamata nel pinnettu, Titty vede un nuovo video del suo Antonio con la single Saretta. Nel video si capisce che c'è un forte interesse tra i due: lui le spalma la crema e la massaggia. In un nuovo video, lui la invita a una cena galante assieme. L'umore di Titty è a terra e le ragazze per consolarla, le regalano dei fiori (accompagnate da tutti i tentatori). Lei è emozionatissima. Ma la serenità dura poco: in un video Antonio è geloso perché Saretta ha ballato con Mirco. Lei non capisce la ragioni della sua gelosia.

Al falò delle fidanzate, si vede la continuazione di quell'incontro e scontro. Lui le spiega che ci tiene alla sua persona anche fuori dal contesto del programma, ammettendo di avere per Saretta un interesse molto particolare. Cerca di ricucire dopo il loro confronto e ci riesce. Titty è incredula perché stava preparando già i dettagli per i matrimonio, dando anche l'anticipo economico. In un nuovo video, Antonio e Saretta escono in esterna e Antonio confessa i suoi attuali sentimenti per lei che divergono da quelli che invece sente per la sua Titty.

Si passa alla storia tra Federica e Alfonso. Federica sta vivendo l'esperienza con grande serenità e libertà, mentre Alfonso sta vivendo malissimo la situazione data la sua enorme gelosia. Nel falò dei fidanzati, il single Stefano e Federica escono per fare un po' di shopping insieme. Stefano è molto colpito dalla fisicità di Federica che prova i vestiti. Lui paga per un vestito di lei. Poi comprano un profumo assieme. Alfonso ammette di essere sofferente per quello che fa, di non riuscire a gestire la sua gelosia anche se sta provando a non sentire dolore. Non ci sono mai video di Alfonso e Federica non sa come prenderla. Tornata al villaggio piange soffrendo per questa "assenza".

È il momento di parlare di Alfred e Anna. In un'esterna in barca Sofia ammette di avere una connessione speciale con Alfred. La loro attrazione è molto forte a tal punto che non si nascondono delle battute "spinte". Lei è basita da questa situazione e molto imbarazzata. Rifiuta di dover vedere questo loro intrigo successivamente. Arrabbiata si sfoga perché in passato Anna ha fatto di tutto per lui in un momento di enorme difficoltà di Alfred.

Non è l'ultimo video: in un incontro serale con Sofia, lui si mostra geloso perché ha ancora rapporti (lavorativi) con il suo ex. In un altro video, lui si scusa per le sue esternazioni. Lei è delusa perché ha paura di essere abbandonata alla fine del percorso. Tra i due le coccole sono sempre più intense, c'è voglia di baciarsi. In un altro video escono in un'esterna a cavallo. I due ormai sono vicinissimi e Alfred poi confessa proprio a Sofia che si sente abbandonato. Si sfoga in un pianto confessando di sentirsi solo dopo la separazione della famiglia. Nel falò Alfred e Sofia nella Jacuzzi sono sempre più vicini e hanno conversazioni molto legate alla sessualità. Al ritorno Anna si sfoga con il single Anto.

Si passa a Giulia e Mirco. Si vede Mirco parlare con Alessia e agli altri fidanzati ammette che Alessia le piace non solo esteticamente ma anche di testa. Giulia ammette poi alle sue amiche di non amare più Mirco perché sta iniziando ad amare sé stessa. Mirco al momento è in crisi e sta cercando di capire cosa sente e se seguire il cuore o la testa. In un video, Alessia e Mirco chiacchierano proprio su queste perplessità. Non solo, ballano e bevono assieme. Valerio gli sottolinea quanto bello sia il rapporto tra i due. Secondo Giulia, Mirco sta fingendo e non si sta presentando per come è. Si confida poi con il single Bruno. Al falò Mirco ammette la destabilizzazione che sta avendo grazie a Giulia.

È il momento di Millie e Michele e del loro burrascoso rapporto. In un pinnettu, Michele si confida con la tentatrice Michelle sulla sua gelosia rispetto all'abbigliamento. Approfondisce il tema ricorrente per cui Millie sarebbe troppo socievole con altri ragazzi. Al falò, Michele vede un video di Millie che fa shopping con il single Alex e le regala un profumo. La vicinanza tra i due ormai è piuttosto chiara. Millie dal canto suo è molto contrariata dal fatto di non vedere alcun video da parte del suo Michele. La tensione e la delusione di entrambi è alle stelle.

Chiudiamo la serata con Diandra e Valerio. Nel villaggio dei fidanzati Valerio non sta benissimo, sente un fortissimo senso di solitudine e tristezza. Perché? In un pinnettu Diandra riflette con il single Valentino sul suo futuro, su quella volontà di non trasferirsi e di continuare a vivere la sua vita di imprenditrice impostando un futuro diverso e senza di lui. Lei è soddisfatta della sua vita a prescindere da Valerio. Valerio appena esce dal pinnettu chiede il falò immediato con l'idea di lasciarla per sempre.