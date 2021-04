Il Serale di “Amici” è come un gioco di strategia

Il loro motto

«Le squadre avversarie sono quelle da battere. La paura talvolta è ciò che serve per diventare artisti migliori»

Alessandra Celentano

Identità Ballerina e coreografa, ha lavorato in tutto il mondo. È stata maestra di danza classica nei più importanti teatri. Da 18 edizioni è nel cast di “Amici”.

Stile di gioco Competitivo. Per lei vincono in ogni caso la dura formazione ma anche le doti fisiche naturali.

Strategia Attaccare i punti deboli dei nemici. I suoi alunni devono mirare alla perfezione.

Rudy Zerbi

Identità Talent scout, conduttore radiofonico, giudice di “Tú sí que vales”. Ha lavorato per tanti anni nel mondo della discografia.

Stile di gioco Severissimo, per lui l’artista è importante se può funzionare sul mercato. O sei pronto o il talent non è la tua strada.

Strategia Pianificata sì, ma non troppo. L’alunno non è una “pedina” e deve sapersi muovere in autonomia durante la partita.