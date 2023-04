Ilary Blasi al timone de “L’isola dei famosi” per la terza volta

Il reality ambientato in Honduras è pronto al via lunedì 17 aprile su Canale 5 Ilary Blasiconduce per la terza volta il reality. Anche quest’anno i concorrenti naufragheranno alle isole Cayos Cochinos in Honduras Credit: © Salvo La Fata Solange Savagnone







«Ben ritrovata!» mi saluta Ilary Blasi con un entusiasmo contagioso. Questo infatti è il terzo anno che fa gli onori di casa a “L’isola dei famosi”, al via da lunedì 17 aprile su Canale 5, ed è particolarmente allegra. La formula del reality targato Banijay Italia è la stessa ma, come spiega la conduttrice, la vera novità (e incognita) è il cast: «È come ritrovarsi nello stesso posto alla stessa ora, ma con una comitiva diversa».

Cambia la comitiva, ma non lei e Alvin, inviato anche in questa edizione. Nelle scorse settimane avete inscenato un battibecco sui social. State scaldando i motori?

«Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!».

Mi pare che le premesse per farci divertire ci siano anche quest’anno...

«Lui tra i due è il più preciso e permaloso, si infastidisce della mia “noncuranza”. Io adoro quando uno se la prende: è il momento in cui mi diverto di più. Però, chissà, magari quest’anno mi sorprende e non si arrabbia».

Come opinionista, accanto a Vladimir Luxuria, arriva la new entry Enrico Papi. Come lo vede?

«Devo prendere ancora confidenza con Enrico. In tv mi piace il suo cinismo e il modo in cui rompe gli schemi. Apprezzo come scava nella vita degli altri e in quello che succede. Spero sia così anche in studio».

Non teme che le giochi qualche tiro mancino, visto il suo passato a “Scherzi a parte”?

«Sai che ti dico? Enrico, non ti temo! Adoro gli scherzi, magari me ne facesse».

Capitolo naufraghi: come saranno suddivisi?

«Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras».

La sua prima impressione sul cast?

«Mi piace molto, ogni giorno incontro qualcuno di loro, dal vivo oppure online su Zoom, ed è bello perché hanno tutti “sapori” differenti. Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi. I “normotipo” non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra ce ne siano».

Sa già chi bacchetterà e con chi sarà indulgente?

«Non faccio mai differenze, né di popolarità né di età. Se c’è da redarguire qualcuno, lo faccio a prescindere da chi ho davanti. Ma quest’anno mi sento buona...».

Su chi ripone grandi aspettative?

«Su nessuno, voglio che mi stupiscano. In generale non mi aspetto niente, quello che viene è buono. Come quando vai a un appuntamento per conoscere qualcuno o vai a vedere un film: se non hai grandi attese non rimani deluso».

Un consiglio ai naufraghi per i momenti di sconforto ed evitare che si ritirino?

«Se non vivi le loro stesse condizioni è difficile dare consigli ed è troppo facile dire di rimanere. Un aiuto potrebbe essere pensare alle persone a loro più care che li sostengono in studio, e attraverso le loro parole capire se stanno facendo un buon percorso. Lo sconforto passa dopo poche ore o pochi giorni. L’importate è restare lucidi. Io dico sempre ai naufraghi che “L’isola” è un’occasione di riscatto e di rivincita che va sfruttata».

Se naufragasse con loro, che cosa, fra insetti, insonnia, fame, condizioni igieniche precarie e convivenza, le farebbe perdere le staffe?

«Avrei paura degli attacchi di fame. Mi brucia lo stomaco se non mangio. Il resto posso sopportarlo».

Ma per fortuna lei sarà in studio a Cologno Monzese. Ha già pronto lo sgabello per riposarsi dopo una certa ora?

«Lo sgabello arriva prima di me! Anzi, prima devono pensare a quello, poi alle mie luci (ride)».

Per quanto riguarda i suoi look, dobbiamo aspettarci delle sorprese?

«In realtà devo ancora capire cosa mettermi addosso, ho varie idee ma sconclusionate, ed è proprio il caso che inizi a ordinarle. Però è certo che vorrei avere un filo conduttore in tutte le puntate. Non so ancora quale. Come canta Carmen Consoli? Sono “confusa e... felice”».

Cosa rappresenta per lei questo programma?

«Amo il mio lavoro, mi mette allegria e mi dà energia, è la mia isola felice, come un giorno di festa. Vengo a Milano e ho a che fare con un gruppo di persone che mi piace. Ti rimetti in gioco e in discussione, ti confronti. Mi dà un senso di libertà».

Perché il pubblico continua ad amare “L’isola” dopo tutti questi anni?

«Credo che sia un’esperienza unica. Chi mai può partire e vivere su un’isola senza avere con sé nulla? Quasi nessuno. Ti affascina e ti fa paura allo stesso tempo, penso che questo attiri l’attenzione. E poi siamo tutti un po’ cinici...».

E Alvin non sa quando tornerà a casa

Alvin Credit: © Salvo La Fata

Tra pochi giorni l’inviato Alvin partirà con i naufraghi alla volta dell’Honduras: «Sarò via fino all’inizio dell’estate, una data di ritorno esatta non c’è» ci spiega.

Ha già preparato la valigia?

«Sono molto organizzato. Sto comprando qualunque cosa, ma per ora ho tutto sparso per casa. Di sicuro porterò la crema solare, gli elastici per fare sport, il pallone da basket per giocare con il mini canestro che mi hanno costruito lì. E poi, integratori, computer, una tavoletta grafica per disegnare e tanta pazienza».

Ci saranno novità nei giochi?

«Sì, ma ci stiamo ancora lavorando. Il programma cambia in corsa. Essendo in diretta, variano anche le dinamiche delle singole prove».