Ilary Blasi: «Amo l’Isola, che risate con i suoi imprevisti!»

La conduttrice del reality show di Canale 5 fa il punto della stagione che si sta per concludere e ci racconta i segreti dei suoi look Ilary Blasi Monica Agostini







Lunedì 19 giugno va in onda l’attesa finale di “L’isola dei famosi”. Facciamo un punto della stagione con Ilary Blasi, la conduttrice.

Come si sente ora che è arrivata al terzo anno?

«Piano piano si prendono i ritmi giusti. Quando ho iniziato non lo sentivo come un mio programma: era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato che rispetto al primo anno c’è una differenza: quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare (gli autori, gli opinionisti, dare la linea ai naufraghi) che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Non è come stare sul divano a guardare la tv. Adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio i miei strafalcioni, eh, ma fa parte della vita! Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa».

Zero ansia davvero?

«Non sono un tipo ansioso, non subisco lo stress della lucina rossa accesa della telecamera».

Come va con l’inviato Alvin?

«Ci conosciamo da tanti anni. Siamo sempre stati amici e abbiamo una confidenza tale che ci mandiamo a quel paese senza problemi. Infatti all’inizio si pensava che litigassimo davvero (a volte lo facciamo), ma c’è stima e rispetto, ci vogliamo bene. Posso permettermi di dirgli tutto, anche cose pesanti (ride)».

E con i due opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria?

«A me divertono gli imprevisti…».

E guarda caso ne capita uno proprio nel bel mezzo di questa intervista: veniamo interrotte da una ragazza che chiede a Ilary un selfie. «Aspetta che mi faccio una foto» dice. Sento la ragazza che ringrazia Ilary per la sua gentilezza. Poi riprende la nostra chiacchierata: «A me diverte che ognuno abbia il proprio carattere. Con le persone non ho difficoltà a socializzare, mi adatto alle situazioni e cerco di fare gruppo. Mi piace venire al lavoro, pure di lunedì!».

Anche se a volte Papi sembra “incontenibile”?

«Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti!».

Come descriverebbe Vladimir ed Enrico in due parole?

«Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti. Vladi è “sul pezzo” in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia».

Parlando del reality, cosa l’ha sorpresa di più?

«Per sorprendermi ormai ce ne vuole! Dopo anni di reality non mi stupisco facilmente, ma mi divertono i fuoriprogramma».

E che cos’altro la diverte?

«Il clima goliardico, le prese in giro che creano un effetto domino in cui tutti si lasciano andare a ridere e a scherzare. Fa sentire a casa, tra amici».

Cosa invece l’avrebbe fatta uscire dai gangheri, se fosse accaduta a lei?

«Niente, non sono per nulla rabbiosa. Sono rilassata, non me la prendo mai. Credo che i concorrenti a volte perdano un po’ di vista l’obiettivo della trasmissione, come quando litigano e si perdono in chiacchiere. Ma non è facile, mica si trovano a Roma con l’aria condizionata, sono in Honduras con 45 gradi».

Che cosa la commuove?

«Non la dichiarazione del fidanzato di Helena (ride)! Come ho detto in studio, se uno mi avesse annunciato “torno e ti faccio tante coccole”... Per carità! Scherzi a parte, mi commuovono i concorrenti che hanno problemi con i genitori, che non parlano da tempo con loro. “L’isola” ti mette a nudo, pareggia i conti. E questo è sempre bello».

Che cosa sarebbe più faticoso per lei da tollerare?

«La fame, senza dubbio. La convivenza o la vita selvaggia non mi disturbano, ma l’assenza di cibo sì».

Luca Vetrone si è anche fatto tagliare i capelli per una bistecca.

«Sì, e comunque sta bene con i capelli corti!».

E Alvin ha rivelato una abilità da parrucchiere inaspettata.

«La mamma è parrucchiera, ha detto, quindi ci sta!».

Si rivede alla fine di ogni puntata?

«Mai, mi detesto se mi riguardo. Non mi piace niente di me, la voce prima di tutto. Quindi faccio così: non mi guardo più».

I figli da casa la guardano?

«Poco e niente, più niente che poco».

Vive a Roma, lavora a Milano. Come va tra le due città?

«Stare a Milano una volta alla settimana è una passeggiata: l’anno scorso c’erano due puntate a settimana ed era più faticoso. Questa edizione è facile».

Cosa non manca nel suo camerino?

«Candele profumate, sempre, che sappiano di vaniglia e di talco».

Indossa anche un profumo quando va in diretta?

«Il mio, ma non dico qual è! È top secret (ride)! È una fragranza che uso da anni, sa di legni ed è anche un po’ dolce, lascia la scia anche se io non la sento più».

Finendo il programma alle 2 di notte, che fa dopo?

«Una tappa in redazione per fare il punto della situazione e poi corro in albergo a dormire. Sono una mattiniera».

Parliamo di look: quest’anno ha stupito con una scalatura di capelli che ricorda gli Anni 70. Come va, si piace?

«Sì, mi diverte cambiare. E accetto anche le critiche, ben vengano».

E gli abiti? È soddisfatta?

«Avrei dovuto abbinare bianco e nero ma poi ho optato molto di più per il nero totale. Quello che mi piace mi metto!».

Vestito preferito?

«La prima puntata, con i guanti e la maglietta bianca: andare in onda in prima serata così non è un fatto ordinario. La seconda, con i pantaloni con i tagli; e poi il trench-tuta con le spalline, molto carino. Mi divertono le cose più strane e poi mi piace tantissimo sperimentare».

Come va con i tacchi?

«Un grande dolore ma ormai ci sono abituata».

Niente maxi orecchini in questa stagione?

«Sono più minimal. E poi pesano tantissimo, che male!».

Finirà in quasi contemporanea con le scuole...

«Il mio lavoro è come andare a scuola: poi ho l’estate tutta libera».

Vacanze al mare o in montagna?

«Tutte e due le cose, non mi faccio mancare nulla».

Sta già pensando alla quarta stagione?

«No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti».