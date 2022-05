Ilary Blasi: «Non fingo, sono davvero comica anche a casa!»

Tra battute, gaffe e qualche incidente, la conduttrice di "L’isola dei famosi" ci fa molto divertire Solange Savagnone







Solo a sentire la voce di Ilary Blasi al telefono, mi viene da ridere perché penso alle sue “figuracce”: «Ormai ho perso ogni credibilità» commenta ridendo la conduttrice le cui gaffe e battute durante “L’isola dei famosi” sono diventate uno spettacolo nello spettacolo. E, come se non bastasse, ci si sono messi pure alcuni incidenti. Non ultimo, una caduta dallo sgabello durante le nomination: «Non mi sono fatta niente. Mi sono sbilanciata perché il tacco si era incastrato e mi sono buttata con le mani in avanti per non farmi male».

Imbarazzo?

«Nessuno! È il bello della diretta: io mi diverto e mi prende la ridarola. Tanto più che quello era un momento serio e dovevo cercare di ricompormi».

Nelle scorse puntate ti si è rotta anche la spallina dell’abito. Cosa è successo?

«Mi si è sganciata all’improvviso. In diretta succede di tutto. Me l’hanno sistemata durante la pubblicità».

La sfortuna si sta accanendo, ultimamente.

«Ma no, fossero queste le sfortune! Però l’altro giorno prima della puntata sono andata in bagno per lavarmi le mani. Ho schiacciato il dispenser del sapone e mi è schizzato dritto nell’occhio a dieci minuti della diretta. Ho iniziato a lacrimare. Mi hanno dovuto rifare il trucco al volo».

Chissà a telecamere spente cosa accade...

«Sì, sono un po’ goffa».

Per la gioia di Nicola Savino. Sai che colleziona le tue gaffe su Instagram?

«Ma sì, perché lui mi viene dietro nelle mie cavolate. In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione».

A “Striscia” sei spesso tra “i nuovi mostri”. Per te è motivo di orgoglio?

«“Striscia” è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi, sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica (ride)?».

Ma tutte queste gaffe come ti vengono?

«Le ho sempre fatte. Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a “Le iene” con Luca e Paolo e al “Grande Fratello Vip” facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così».

Con te alla guida dell’Isola non ci si annoia.

«C’è un clima molto allegro, di gioia e di festa. Facciamo intrattenimento, non salviamo vite, anche se i naufraghi in Honduras soffrono».

La gaffe più imbarazzante della tua carriera?

«Una di cui non mi ero neanche accorta. Al “GF Vip” dissi a Ignazio Moser: “Va in Cecilia” (Rodriguez, sua attuale compagna, ndr) invece che in cucina. Ma anche quella di “patata” al posto di palapa è stata imbarazzante».

Non hai provato con qualche scioglilingua per riuscire a dire “palapa”?

«Ho proposto di cambiarle nome: alcova, grotta. Questa palapa non mi viene. Quest’anno mi stava scappando di nuovo, ma mi sono bloccata in tempo. Dopo che parli per quattro ore in diretta ti si impasta tutto».

Come hai fatto a riprenderti dopo lo svarione con Ilona Staller a cui hai detto: «Niente ti scure...a» invece che «scoraggia», mentre stavi per chiudere il televoto?

«È vero! Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto mentre gli autori urlavano: “Seri, seri!”».

Per fortuna che c’erano loro. Altrimenti come si fa in questi casi?

«Eh niente, si ride ma poi qualcosa devi dire... Ma visto che ci sono loro, li sfrutto. Ormai sono diventati i miei badanti!».

Capitolo Alvin: in una puntata ti sei stupita che indossasse i pantaloni lunghi. Peccato che li metta sempre.

«Il fatto è che il pomeriggio prima della diretta ci colleghiamo con lui in Honduras e sta sempre in pantaloni e maglietta, quindi mi rimane impressa quell’immagine. Quando gli ho visto i pantaloni lunghi mi sono sembrati una novità. Poi non è che sto a guardare i look di Alvin con tutte le cose che ho per la testa!».

La vostra coppia, lui così preciso e tu scanzonata, è irresistibile. Ormai siete una sitcom nel reality.

«Sì, perché anche nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, essendo amici da vent’anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per i naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: “Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova”».

In apparenza nulla ti scompone. È davvero così?

«Sì, questa cosa non so se sia positiva o negativa. A volte sembro troppo cinica, anche davanti a qualcuno che si commuove o si fa male. Non è che non provo emozioni, faccio fatica a manifestarle. È una sorta di pudore».

Finita la puntata ripensi a quello che è accaduto?

«Di rito con gli autori facciamo un brindisi e il punto della situazione. Poi mi levo i tacchi, metto la tuta, vado a dormire e per me finisce lì».

A casa cosa dicono dei tuoi exploit in tv?

«Non mi seguono tanto. Non parliamo molto del mio lavoro. Magari qualche amico mi scrive, ma sanno che sono fatta così, non vedono niente di nuovo. I miei figli manco mi guardano».

Chi fa più ridere in famiglia tra te e Francesco?

«Lo devi chiedere a chi ci conosce. Diciamo che non ci si annoia».

Visto che “L’isola” andrà avanti fino al 27 giugno non hai paura che la stanchezza ti faccia perdere gli ultimi freni inibitori?

«A giugno non avevo impegni. A Sabaudia vado a luglio, anche perché i ragazzi sono grandi e vogliono stare a Roma con gli amici. Una volta, quando Francesco giocava, aveva le vacanze a giugno. Ora invece non c’è più questo problema. Quindi mi fa anche piacere lavorare. Certo, sono stanca di fare avanti e indietro tra Roma e Milano. Prima fino a mezzanotte reggevo, ora già dalle 22 inizio a dire cavolate, mettici poi anche l’età... Insomma, mi sa che tra un po’ mi dovrò ritirare perché non sarò più in grado di andare in onda!».